Брагин и весь мир подождут: нашла 3 детектива, которые держат в напряжении даже после финала

Детективный сериалы популярны. Обычно нужен харизматичный главный герой, интересный сюжет и подходящая атмосфера. Скорее всего, именно в этом кроется секрет популярности сериала «Первый отдел». Недавно вышел пятый сезон, теперь мы в ожидании шестой части популярного проекта. Пока же ждем, можно посмотреть другие детективные сериалы. Эти проекты предлагают разнообразные взгляды на работу правоохранительных органов, от жутко реалистичных расследований до историй, которые могли бы существовать только на экране.

«Водолей»

В сериале «Водолея» Дэвид Духовны исполняет роль детектива полиции Лос-Анджелеса Сэма Ходиака, который проводит расследование, связанное с деятельностью Чарльза Мэнсона и его печально известной «Семьей Мэнсона» в 1960-е годы. Смешивая факты и вымысел, шоу сначала подробно освещает растущее влияние Мэнсона, а затем углубляется в детали убийства Тейт-ЛаБьянка.

Расизм, зависимость, контркультура и Вьетнамская война — вот лишь некоторые актуальные темы, которые разворачиваются на фоне этого захватывающего повествования. Съемки в Лос-Анджелесе придают проекту особый голливудский колорит, но «Водолею» не удалось завоевать широкую аудиторию во время своего первого показа, у него всего два сезона. Однако посмотреть проект стоит.

«Тёмные ветра»

«Тёмные ветра» переносят зрителей в резервацию навахо в Нью-Мексико 1970-х годов. Лейтенант Джо Липхорн проводит расследование жестокого двойного убийства в мотеле и ограбления инкассаторской машины с участием вертолёта. Ему помогает Джим Чи — агент ФБР под прикрытием, который выдает себя за его заместителя.

Мистика и культурные традиции искусно переплетены в этом захватывающем детективном триллере. Большая заслуга в этом принадлежит шоураннерам, которые перенесли наиболее интересные элементы из серии романов Тони Хиллермана «Липхорн и Чи», создавая гибрид вестерн-нуара и психологического триллера, в котором не найдется ни одного скучного момента. Пока у сериала 4 сезона. И все они держат в напряжении.

«В глуши»

В сериале «В глуши» Эрик Бана играет специального агента Службы национальных парков Кайла Тёрнера, который расследует смерть женщины, упавшей со скалы. Однако, как и следовало ожидать, все оказывается слишком простым, чтобы быть правдой, и в процессе расследования обнаруживается крупный заговор.

Этот детективный триллер с его тревожной атмосферой и жуткой предпосылкой стал одним из крупнейших хитов Netflix в 2025 году. Неудивительно, что второй сезон уже заказан. Это шоу совсем не похоже на обычные детективы. Практически на протяжении всего сезона есть моменты, которых совсем не ждешь.