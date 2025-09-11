Меню
Даже 11 лет спустя эта серия «Ходячих мертвецов» остается самой страшной: у эпизода рекордный рейтинг в 9,6

Даже 11 лет спустя эта серия «Ходячих мертвецов» остается самой страшной: у эпизода рекордный рейтинг в 9,6

11 сентября 2025 10:23
Кадр из сериала «Ходячие мертвецы»

Поклонники до сих пор ее пересматривают.

Франшиза «Ходячие мертвецы» продолжилась третьим сезоном сериала «Дэрил Диксон», который стартовал 7 сентября. Фанаты пока настроены скептически, так как качество сиквелов, по их мнению, падает.

Тем не менее, вокруг франшизы продолжает собираться преданная аудитория: зрители смотрят каждый новый спин-офф и сериал, а еще вновь и вновь ставят на повтор лучшие серии оригинального проекта. И среди сотен эпизодов есть один знаковый, который установил стандарты для всего сюжета.

Сюжет серии «Убежища нет»

В серии «Убежища нет» группа Рика оказывается в ловушке у каннибалов, превративших железнодорожную станцию в скотобойню. Пока пленники пытаются сделать оружие, Кэрол уже движется к ним на выручку.

Самое напряжённое мгновение — когда героям приказывают встать спинами к стене. Но вместо дверей открывается люк на крыше, и внутрь падает дымовая шашка с взрывчаткой.

Кадр из сериала «Ходячие мертвецы»

Рейтинг серии «Убежища нет»

Первый же эпизод пятого сезона в 2014 году оказался безупречным до самого финала. Кульминацией является момент, когда героев приводят на своеобразную скотобойню. Там персонажи понимают, что местные стали каннибалами даже не из-за голода, а в попытках стать сильными в новом мире.

Столы в помещении завалены различными предметами, оставшимся от жертв. Там были даже детские игрушки, что сразу подняло уровень жестокости в сериале на шокирующую планку.

Этот твист навсегда изменил концепцию франшизы. Если ранее злодеи просто нападали, то на этот раз они собирались расчетливо использовать людей как ценный ресурс.

С тех пор все центральные персонажи «Ходячих мертвецов» с подозрением относились к любым новым знакомым, так как эпизод показал, что даже милые и добродушные на первый взгляд люди могут на самом деле оказаться кровожадными каннибалами.

У серии 9,6 на IMDb — это выше, чем средняя оценка всего сериала в 8,1.

Ранее портал «Киноафиша» писал даты выхода всех эпизодов 3 сезона «Ходячих мертвецов: Дэрил Диксон».

Фото: Кадры из сериала «Ходячие мертвецы»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
