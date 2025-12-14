Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Дай бог этому Деппу здоровья!»: Басилашвили услышал про новую версию «Мастера и Маргариты» — и его реакция как холодный душ

«Дай бог этому Деппу здоровья!»: Басилашвили услышал про новую версию «Мастера и Маргариты» — и его реакция как холодный душ

14 декабря 2025 20:33
Кадр из сериала «Мастер и Маргарита»

Артист сразу обозначил свое отношение к этому проекту.

Новость о том, что Джонни Депп запускает англоязычную экранизацию «Мастера и Маргариты», в России взорвала воздух быстрее пресс-релиза. Но громче всех отозвался тот, кто знает роман не понаслышке — Олег Басилашвили, сыгравший Воланда в версии Бортко.

Его реакция — не просто скепсис, а почти личное неприятие идеи. Он подчёркивает: Депп и его команда не понимают самого фундамента романа.

«Дай бог этому Деппу здоровья! Вообще, лучше бы ему это все не снимать. Потому что никакого отношения к тому положению, в котором находился Михаил Афанасьевич Булгаков в 20-30-е годы, они [Депп и его команда] не имеют. У них нет ни малейшего представления о том, что такое Советский Союз, что такое Россия, что такое мы», — заявил актер в беседе с Dailystorm.

«Это не про кино. Это про деньги»

Басилашвили видит проект не как новую попытку переосмыслить Булгакова, а как очередной коммерческий марш западной индустрии — красивый, выверенный, но абсолютно чужой по сути истории.

«Пусть они играют, получают свои гигантские бабки, в отличие от нас. Это их дело», — добавил он.

Его позиция ясна: если роман создавался как реакция на атмосферу страха, запретов и абсурда 20–30-х, то снимать его, не чувствуя этой земли под ногами, — всё равно что ставить «Ревизора», никогда не видев российских провинциальных кабинетов.

Бортко — тоже против, но уже без эмоций

Владимир Бортко, автор самой популярной экранизации, реагирует строже формально и холоднее эмоционально: «Бог ему в помощь». У него нет желания спорить, доказывать или советовать. Он просто знает цену материалу и понимает, что повторить его — тяжелейший труд даже внутри родной культурной среды.

Голливуд идёт своим путём

Тем временем проект продолжает жить по законам индустрии. Снимать будет компания Деппа IN.2 Film. В продюсерах — Светлана Дали (с которой он делал «Жанну Дюбарри») и Грэйс Ло. Variety пишет, что съёмки стартуют в конце 2026 года, а сам Депп, вероятно, выйдет в кадр в одной из ключевых ролей.

Список тех, кто когда-то мечтал о «Мастере и Маргарите», внушительный: Феллини, Полански, Терри Гиллиам, Баз Лурман. Никто не дошёл до финальной сцены. Депп делает новую попытку — амбициозную, рискованную, неизбежно спорную.

Получится ли у Голливуда приручить Булгакова? Вопрос риторический. Но точно одно: российская реакция на этот проект — уже часть его истории.

Ранее мы писали: «Это что, портал в 2013?!»: много крови, много мата, много наготы — посмотрела «Спартак: Дом Ашура» и хочу еще одну серию.

Фото: Кадр из сериала «Мастер и Маргарита»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Капкан для монстра» должен был стать новым хитом НТВ: в Сети считают, что все испортил только один актер «Капкан для монстра» должен был стать новым хитом НТВ: в Сети считают, что все испортил только один актер Читать дальше 15 декабря 2025
Со «Штрафбатом» все пошло не так с самого начала: сериал собирались назвать совсем по-другому — скандал был бы еще громче Со «Штрафбатом» все пошло не так с самого начала: сериал собирались назвать совсем по-другому — скандал был бы еще громче Читать дальше 15 декабря 2025
«"Бриджертоны" — это же наша "Бедная Настя"»: Netflix понадобилось 20 лет, чтобы повторить успех хита с канала «Россия» «"Бриджертоны" — это же наша "Бедная Настя"»: Netflix понадобилось 20 лет, чтобы повторить успех хита с канала «Россия» Читать дальше 15 декабря 2025
«Неудачный клон "Полицейского с Рублевки"»: этот сериал один из худших на НТВ, а ведь актерский состав супер «Неудачный клон "Полицейского с Рублевки"»: этот сериал один из худших на НТВ, а ведь актерский состав супер Читать дальше 15 декабря 2025
Зрители смотрят 25 сезон сериала «Тайны следствия», но с тяжким вздохом: «мыло мыльное», но один плюс все же есть Зрители смотрят 25 сезон сериала «Тайны следствия», но с тяжким вздохом: «мыло мыльное», но один плюс все же есть Читать дальше 15 декабря 2025
Этот сериал НТВ отличается от других проектов телеканала: вместо кабинетов — тайга и дух русского севера, но интриги не меньше Этот сериал НТВ отличается от других проектов телеканала: вместо кабинетов — тайга и дух русского севера, но интриги не меньше Читать дальше 14 декабря 2025
В СССР про них говорили шепотом, ведь такого быть не могло: 5 честных и реальных сериалов про советских маньяков В СССР про них говорили шепотом, ведь такого быть не могло: 5 честных и реальных сериалов про советских маньяков Читать дальше 14 декабря 2025
Паша Семёнов в костюме Деда Мороза: эту новогоднюю серию «Невского» непросто забыть Паша Семёнов в костюме Деда Мороза: эту новогоднюю серию «Невского» непросто забыть Читать дальше 14 декабря 2025
Только одному сериалу с Авериным зрители поставили 8,3 из 10: это не «Склифосовский» и не «Глухарь» Только одному сериалу с Авериным зрители поставили 8,3 из 10: это не «Склифосовский» и не «Глухарь» Читать дальше 14 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше