«Дай бог этому Деппу здоровья!»: Басилашвили услышал про новую версию «Мастера и Маргариты» — и его реакция как холодный душ

Новость о том, что Джонни Депп запускает англоязычную экранизацию «Мастера и Маргариты», в России взорвала воздух быстрее пресс-релиза. Но громче всех отозвался тот, кто знает роман не понаслышке — Олег Басилашвили, сыгравший Воланда в версии Бортко.

Его реакция — не просто скепсис, а почти личное неприятие идеи. Он подчёркивает: Депп и его команда не понимают самого фундамента романа.

«Дай бог этому Деппу здоровья! Вообще, лучше бы ему это все не снимать. Потому что никакого отношения к тому положению, в котором находился Михаил Афанасьевич Булгаков в 20-30-е годы, они [Депп и его команда] не имеют. У них нет ни малейшего представления о том, что такое Советский Союз, что такое Россия, что такое мы», — заявил актер в беседе с Dailystorm.

«Это не про кино. Это про деньги»

Басилашвили видит проект не как новую попытку переосмыслить Булгакова, а как очередной коммерческий марш западной индустрии — красивый, выверенный, но абсолютно чужой по сути истории.

«Пусть они играют, получают свои гигантские бабки, в отличие от нас. Это их дело», — добавил он.

Его позиция ясна: если роман создавался как реакция на атмосферу страха, запретов и абсурда 20–30-х, то снимать его, не чувствуя этой земли под ногами, — всё равно что ставить «Ревизора», никогда не видев российских провинциальных кабинетов.

Бортко — тоже против, но уже без эмоций

Владимир Бортко, автор самой популярной экранизации, реагирует строже формально и холоднее эмоционально: «Бог ему в помощь». У него нет желания спорить, доказывать или советовать. Он просто знает цену материалу и понимает, что повторить его — тяжелейший труд даже внутри родной культурной среды.

Голливуд идёт своим путём

Тем временем проект продолжает жить по законам индустрии. Снимать будет компания Деппа IN.2 Film. В продюсерах — Светлана Дали (с которой он делал «Жанну Дюбарри») и Грэйс Ло. Variety пишет, что съёмки стартуют в конце 2026 года, а сам Депп, вероятно, выйдет в кадр в одной из ключевых ролей.

Список тех, кто когда-то мечтал о «Мастере и Маргарите», внушительный: Феллини, Полански, Терри Гиллиам, Баз Лурман. Никто не дошёл до финальной сцены. Депп делает новую попытку — амбициозную, рискованную, неизбежно спорную.

Получится ли у Голливуда приручить Булгакова? Вопрос риторический. Но точно одно: российская реакция на этот проект — уже часть его истории.

