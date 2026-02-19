Меню
Давно я так не хохотала: залпом посмотрела «Зомби-детектив» с рейтингом 9,1 — не ожидала такой лёгкости и милоты

19 февраля 2026 08:56
Кадр из сериала «Зомби-детектив»

Вроде, и дела они там серьезные расследуют, но все это сильно смешно.

Дорамы я смотрю много и регулярно, поэтому удивить меня уже непросто. На днях из любопытства включила «Зомби-детектив» и поймала себя на том, что смеюсь вслух чаще, чем ожидала.

При всём зомби-антураже это скорее лёгкая комедия с детективной линией, чем хоррор. Сериал выходил на KBS2 в 2020 году, и по настроению он совсем не мрачный. На doramy.club рейтинг у него, кстати, 9,1 из 10.

История начинается с того, что герой Чхве Джин Хёка приходит в себя на свалке и понимает, что он зомби без воспоминаний о прошлом. Он учится говорить, ходить и маскировать следы «нежизни» макияжем, а затем занимает место погибшего частного детектива.

Рядом оказывается бывшая журналистка в исполнении Пак Джу Хён. Вместе они берутся за расследования и параллельно ищут ответы о происхождении самого зомби.

Грим здесь отдельная тема. По меркам жанра он выглядит скорее забавно: зомби больше напоминает милого клоуна, чем ходячего мертвеца. Страшно не становится, зато комичные сцены работают. Корейский юмор строится на неловкости и бытовых ситуациях, и именно это вытягивает сериал.

Дорама постоянно балансирует между драмой, фарсом и детективом. Иногда не хватает цельности, некоторые линии провисают. Зато персонажи обаятельные, а динамика не даёт заскучать. Это история не про ужасы, а про попытку «нечеловека» быть человечнее людей.

Для меня «Зомби-детектив» — приятный развлекательный сериал без больших претензий. Смотреть легко, местами очень смешно, но не шедевр. Своя аудитория у него точно есть. Личная оценка — 7 из 10. Для вечера без тяжёлых драм подходит отлично.

Фото: Кадр из сериала «Зомби-детектив»
Екатерина Адамова
