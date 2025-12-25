Меню
Дарья Мороз берет «Триггер» и Артема Стрелецкого в свои руки: что уже известно о 4 сезоне и когда он выйдет на большие экраны

25 декабря 2025 16:00
Кадр из сериала «Триггер»

Сценарий пишут Андрей Цибульский и Анна Крейчман.

Финал третьего сезона «Триггера» оставил зрителей с ощущением, будто из-под ног выдернули стул. Артем Стрелецкий остался один, в разрушенной жизни, с бутылкой и чувством тотального проигрыша — и именно в этот момент к нему пришли люди в костюмах с просьбой спасти заложников.

Такой клиффхэнгер не прощают. И теперь стало известно: четвертый сезон уже в работе, но это не все новости.

Новый режиссер — и новый тон

Режиссером четвертого сезона станет Дарья Мороз. Это важный поворот, потому что Мороз умеет снимать психологию не как схему, а как боль. Сценарий пишут Андрей Цибульский, работавший над «Триггером 3» и фильмом, и Анна Крейчман. Максим Матвеев возвращается к роли Артема, но герой будет совсем другим — сломанным, злым и опасно честным.

Кадр из сериала «Триггер»

Что ждет Стрелецкого

Создатели уже подтвердили: в новом сезоне появится сильный антагонист, а сам Артем столкнется с личным кризисом, глубже всего, что было раньше. После потери семьи, доверия и смысла он больше не может работать как прежде.

История с захватом заложников, показанная после титров, станет отправной точкой нового витка — теперь Стрелецкого будут использовать не как врача, а как оружие.Премьера намечена не раньше 2027 года.

Почему четвертый сезон может стать самым жестким

Третий сезон закончился тем, что Артем фактически потерял все. Лера скрывается, Даша выбрала жизнь без него, Кирюша отвернулся, а прошлое семьи взорвалось признаниями. Теперь у него нет ни дома, ни опоры, ни иллюзий. В таком состоянии люди либо исчезают, либо становятся по-настоящему опасными.

«Триггер» всегда был сериалом про границы. Четвертый сезон, судя по всему, будет про их окончательное разрушение. И вопрос теперь не в том, кого Стрелецкий спасет. А в том, кого он сломает вместе с собой.

Фото: Кадр из сериала «Триггер»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
