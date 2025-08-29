Багров в фильме «Брат» выпивает сырое яйцо после алкоголя, «чтобы не забалдеть!»: спросили у врача, работает ли этот лайфхак в жизни

Конечно, с точки зрения пользы спиртное и вовсе лучше не употреблять.

В культовой сцене фильма «Брат» герой Сергея Бодрова, Данила Багров, выпивает сырое яйцо после алкоголя со словами: «Чтобы не забалдеть!». Этот кадр давно стал мемом, а сам метод — предметом споров. Давайте разберёмся: есть ли у него реальная основа или это всего лишь красивый кинообраз.

Метод ушел в народ

Поскольку фильм «Брат» до сих пор пользуется огромной популярностью, метод Багрова быстро стал народным средством для предотвращения похмелья и стал часто использоваться при застольях. Впрочем, это не единственный лайфхак при употреблении крепких напитков.

Что говорят врачи?

Редакция «Киноафиши» связалась с врачом-диетологом Евгением Арзамасцевым и выяснила, работает ли «метод Багрова». Доктор отметил, что сырое яйцо сработает точно также, как плотный прием пищи и жирная еда — замедлит опьянение.

Но только делать это нужно до приема спиртного. Впрочем, и плюсы у такого способа весьма сомнительные.

«С точки зрения нейтрализации алкоголя и предотвращения похмелья этот метод не работает. Токсическая дозировка все равно будет получена и организм усвоит алкоголь. Просто по времени это будет происходить немножко медленнее. То есть человек не сразу рухнет. Он будет пьянеть, пьянеть, пьянеть, а дальше все зависит от дозировки. Так что это никак не повлияет, просто слегка замедлит процесс опьянения. Все остальное будет происходить также, как и при обычном употреблении алкоголя», — объяснил эксперт.

А наша редакция тем временем напоминает, что употребление алкоголя наносит вред здоровью!

Ранее мы писали: Не только «Невский-8» и «Первый отдел-5», но и новый «Мухтар: НТВ наконец раскрыл сериалы нового сезона 2025-2026.