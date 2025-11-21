Меню
Киноафиша Статьи Дамблдор соврал, дело было в другом: почему Гарри Поттера на самом деле не назначили старостой в Хогвартсе

Дамблдор соврал, дело было в другом: почему Гарри Поттера на самом деле не назначили старостой в Хогвартсе

21 ноября 2025 21:31
Кадр из фильма «Гарри Поттер и Орден Феникса»

Он казался идеальным кандидатом, а должность в итоге получил Рон.

В Хогвартсе часто удивляли странными решениями, но выбор старосты на пятом курсе возмутил многих. Казалось логичным назначить самого известного ученика — Гарри Поттера. Однако Дамблдор предпочел другого кандидата.

Своё решение директор объяснил тем, что на Гарри и так легла огромная ноша. Но в Сети уверены: это была лишь полуправда, чтобы утешить мальчика. Настоящие причины оказались гораздо глубже.

Репутация

После четвертого курса репутация Гарри оказалась под ударом. Возвращение Волан-де-Морта и гибель Седрика серьезно повлияли на отношение к нему. Многие и так считали парня обманщиком, а летнее слушание в Министерстве окончательно подорвало к нему доверие.

Общественность решила, что Поттер — это бывшая знаменитость, готовая на всё ради внимания. В такой ситуации назначение Гарри старостой вызвало бы волну критики, которая могла бы негативно отразиться и на репутации самой школы.

Амбридж

Даже если бы Дамблдор захотел назначить Гарри старостой, ему бы этого не позволили. Во-первых, кандидатуру должен был одобрить попечительский совет, где у Поттера было немало противников.

Кадр из фильма «Гарри Поттер и Орден Феникса»

Во-вторых, Министерство магии уже тогда начало вмешиваться в дела Хогвартса. Долорес Амбридж либо уже была назначена преподавателем, либо её прибытие было вопросом времени. Учитывая её влияние, она бы мгновенно наложила вето на это решение. Как отмечает автор Дзен-канала «MisSova», назначение Гарри было политически невозможным.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему ни в одном из фильмов про Гарри Поттера не было Пивза.

Фото: Кадры из фильма «Гарри Поттер и Орден Феникса» (2007)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
