Дамблдор соврал, дело было в другом: почему Гарри Поттера на самом деле не назначили старостой в Хогвартсе

В Хогвартсе часто удивляли странными решениями, но выбор старосты на пятом курсе возмутил многих. Казалось логичным назначить самого известного ученика — Гарри Поттера. Однако Дамблдор предпочел другого кандидата.

Своё решение директор объяснил тем, что на Гарри и так легла огромная ноша. Но в Сети уверены: это была лишь полуправда, чтобы утешить мальчика. Настоящие причины оказались гораздо глубже.

Репутация

После четвертого курса репутация Гарри оказалась под ударом. Возвращение Волан-де-Морта и гибель Седрика серьезно повлияли на отношение к нему. Многие и так считали парня обманщиком, а летнее слушание в Министерстве окончательно подорвало к нему доверие.

Общественность решила, что Поттер — это бывшая знаменитость, готовая на всё ради внимания. В такой ситуации назначение Гарри старостой вызвало бы волну критики, которая могла бы негативно отразиться и на репутации самой школы.

Амбридж

Даже если бы Дамблдор захотел назначить Гарри старостой, ему бы этого не позволили. Во-первых, кандидатуру должен был одобрить попечительский совет, где у Поттера было немало противников.

Во-вторых, Министерство магии уже тогда начало вмешиваться в дела Хогвартса. Долорес Амбридж либо уже была назначена преподавателем, либо её прибытие было вопросом времени. Учитывая её влияние, она бы мгновенно наложила вето на это решение. Как отмечает автор Дзен-канала «MisSova», назначение Гарри было политически невозможным.

