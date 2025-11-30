Дальнобойщики исчезали один за другим, следователи шли по следу годами: этот сериал о 90-х прошел мимо многих — но рейтинг у него отличный

История реальных преступлений на трассе и расследования без киношных украшательств.

Сериал «Трасса смерти» (2017) с Андреем Мерзликиным и Сергеем Маковецким в главных ролях сейчас почти не вспоминается. И совершенно напрасно — он явно достоен просмотра.

Картина ни капельки не устарела, события, рассказанные в ней, имеют реальную основу, да и зрители хвалят: рейтинг на «Кинопоиске» весьма неплох — 7.4

Это история о дороге, которая в 90-е годы стала смертельной ловушкой, и о следователях, пытавшихся остановить цепочку преступлений.

Реальные события без прикрас

В центре сюжета — подмосковная трасса, где одна за другой пропадают фуры. Банда действует хладнокровно: ловушки, грабежи, убийства.

Следователи Звонарёв и Мельников ведут дело практически вслепую, имея на руках лишь обрывочные свидетельства и редкие улики.

Расследование растягивается на годы, превращаясь в изматывающую гонку со временем.

Медленное, но точное расследование

«Трасса смерти» не пытается играть в зрелищный криминал. Здесь акцент на деталях — проверке версий, работе с показаниями, бесконечных тупиках.

Каждое продвижение в расследовании даётся тяжело, и именно это создаёт ощущение реальной следственной рутины.

Дуэт, которому веришь

Мерзликин и Маковецкий создают два разных характера внутри одной команды. Один действует жёстко и прямолинейно, другой осторожнее и расчетливее.

Их взаимодействие строится не на громких конфликтах, а на постоянной внутренней проверке решений, что делает расследование убедительным.

