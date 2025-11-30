Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Дальнобойщики исчезали один за другим, следователи шли по следу годами: этот сериал о 90-х прошел мимо многих — но рейтинг у него отличный

Дальнобойщики исчезали один за другим, следователи шли по следу годами: этот сериал о 90-х прошел мимо многих — но рейтинг у него отличный

30 ноября 2025 22:00
«Трасса смерти»

История реальных преступлений на трассе и расследования без киношных украшательств.

Сериал «Трасса смерти» (2017) с Андреем Мерзликиным и Сергеем Маковецким в главных ролях сейчас почти не вспоминается. И совершенно напрасно — он явно достоен просмотра.

Картина ни капельки не устарела, события, рассказанные в ней, имеют реальную основу, да и зрители хвалят: рейтинг на «Кинопоиске» весьма неплох — 7.4

Это история о дороге, которая в 90-е годы стала смертельной ловушкой, и о следователях, пытавшихся остановить цепочку преступлений.

Реальные события без прикрас

В центре сюжета — подмосковная трасса, где одна за другой пропадают фуры. Банда действует хладнокровно: ловушки, грабежи, убийства.

Следователи Звонарёв и Мельников ведут дело практически вслепую, имея на руках лишь обрывочные свидетельства и редкие улики.

Расследование растягивается на годы, превращаясь в изматывающую гонку со временем.

«Трасса смерти»

Медленное, но точное расследование

«Трасса смерти» не пытается играть в зрелищный криминал. Здесь акцент на деталях — проверке версий, работе с показаниями, бесконечных тупиках.

Каждое продвижение в расследовании даётся тяжело, и именно это создаёт ощущение реальной следственной рутины.

Дуэт, которому веришь

Мерзликин и Маковецкий создают два разных характера внутри одной команды. Один действует жёстко и прямолинейно, другой осторожнее и расчетливее.

Их взаимодействие строится не на громких конфликтах, а на постоянной внутренней проверке решений, что делает расследование убедительным.

Также прочитайте: Отец пропал, мужа похитили, да ещё странный тоннель у дома прямо в Финляндию: все ждут этот криминальный сериал с Боярской – и вот график выхода

Фото: Кадр из сериала «Трасса смерти»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
353 668 322 просмотра у одной серии «Маши и Медведя»: «Большая стирка» доказала, что даже Disney не всегда впереди 353 668 322 просмотра у одной серии «Маши и Медведя»: «Большая стирка» доказала, что даже Disney не всегда впереди Читать дальше 1 декабря 2025
Откуда Жеглов узнал, где ловить Ручечника в «Место встречи изменить нельзя»: в фильме об этом ни слова, а вот роман объясняет, кто слил адрес и время Откуда Жеглов узнал, где ловить Ручечника в «Место встречи изменить нельзя»: в фильме об этом ни слова, а вот роман объясняет, кто слил адрес и время Читать дальше 1 декабря 2025
«Наконец-то сериал, который смотришь на одном дыхании»: «Тоннель» с Боярской зацепил зрителей не меньше раскрученных хитов НТВ «Наконец-то сериал, который смотришь на одном дыхании»: «Тоннель» с Боярской зацепил зрителей не меньше раскрученных хитов НТВ Читать дальше 1 декабря 2025
Полсезона съели за вечер — теперь ждем четверги: график выхода оставшихся серий «Волшебного участка» Полсезона съели за вечер — теперь ждем четверги: график выхода оставшихся серий «Волшебного участка» Читать дальше 1 декабря 2025
Почему Саша Белый так и не смог простить свою первую любовь Лену: уже тогда было понятно, кто он такой на самом деле Почему Саша Белый так и не смог простить свою первую любовь Лену: уже тогда было понятно, кто он такой на самом деле Читать дальше 30 ноября 2025
Вслед за «Константинополем» ИВИ запустил еще 5 крутых российских сериалов: обязательно включайте их в декабре Вслед за «Константинополем» ИВИ запустил еще 5 крутых российских сериалов: обязательно включайте их в декабре Читать дальше 30 ноября 2025
Если «Константинополь» до сих пор не отпустил, вот еще 3 российских исторических сериала: все вышли в 2024 году Если «Константинополь» до сих пор не отпустил, вот еще 3 российских исторических сериала: все вышли в 2024 году Читать дальше 30 ноября 2025
Лука в «Бригаде» держал Белого на крючке, но вдруг снял оцепление с больницы: этот момент зрители до сих пор не могут понять Лука в «Бригаде» держал Белого на крючке, но вдруг снял оцепление с больницы: этот момент зрители до сих пор не могут понять Читать дальше 30 ноября 2025
Сколько серий «Шеф-8» уже сняли на самом деле? Фанаты спорят между 8 и 10 — вот почему все запутались (тут еще свежие фото) Сколько серий «Шеф-8» уже сняли на самом деле? Фанаты спорят между 8 и 10 — вот почему все запутались (тут еще свежие фото) Читать дальше 29 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше