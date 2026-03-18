Фифа Вика из «Не родись красивой» разбирается не только в моде: готовим фирменный кулич от актрисы Юлии Такшиной

Уже не за горами Пасха, одним из символов которой является пасхальный кулич. Актриса Юлия Такшина, сыгравшая в сериале «Не родись красивой» вздорную модницу Вику Клочкову, любит готовить. Есть у нее и фирменный рецепт кулича. Мы делимся им с вами.

Для приготовления нужны:

Мука — 500 гр.;

Яйца — 3 шт.;

Сливочное масло — 150 гр.;

Сахар — 1 ст.;

Натуральные свежие дрожжи — 20 гр.;

Соль — 1 щепотка;

Изюм — 100 гр.;

Цукаты — немного;

Миндаль — горсть;

Ванильный сахар — 1 ч.л.

Способ приготовления

1. В подогретом молоке растворите дрожжи, всыпьте половину муки и замесите основу теста. Добавьте соль, смесь желтков с сахаром, растопленное сливочное масло и белки, взбитые до плотной пены. Тщательно вымешайте, накройте тканью и оставьте в тёплом месте на 2–3 часа (в идеале — на ночь).

2. В подошедшую массу добавьте оставшуюся муку, ванильный и обычный сахар, хорошенько размешайте — тесто должно получиться не чрезмерно густым, но эластичным и легко отделяться от стенок миски. Снова прикройте и дайте подойти в тёплом месте.

3. Когда тесто вновь поднимется, добавьте изюм, очищенный и мелко порубленный миндаль и цукаты. Разложите полученную массу по формам, заполняя их примерно на треть высоты, накройте полотенцем и оставьте на финальный подъём. Как только тесто достигнет примерно 3/4 высоты форм, смажьте поверхность взбитым яйцом и выпекайте при 180°С около 50–60 минут.

4. Дайте готовым куличам слегка остыть до комнатной температуры, затем покройте глазурью и украсьте орехами и цукатами по вкусу.

Приятного аппетита!