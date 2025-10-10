Меню
Киноафиша Статьи «Далекий город» рвет топы просмотров, но это не оригинал: вот с какого популярного сериала турки сделали ремейк

«Далекий город» рвет топы просмотров, но это не оригинал: вот с какого популярного сериала турки сделали ремейк

10 октября 2025 19:06
Кадр из сериала «Далекий город»

В новой версии произошло немало изменений.

Второй сезон сериала «Далекий город» снова приковал миллионы зрителей к экранам. Они поражаются оригинальности истории и неожиданным твистам.

Но приписывать все эти заслуги турецким авторам не стоит. Ведь «Далекий город» — это ремейк ливанского сериала «Аль Хайба».

Впрочем, даже создатели оригинала высоко оценили турецкую версию. Они отметили, что некоторые сюжетные линии получили больше глубины, персонажи стали психологически сложнее, а драматизм усилился.

«Далекий город» не просто повторяет первоисточник, а предлагает принципиально новую трактовку конфликтов и характеров. Нам удалось обнаружить и другие интересные различия между двумя версиями.

Герои в сериале «Далекий город»

Турецкая версия Садыкат стала настоящим открытием для поклонников ливанского оригинала. В отличие от первоисточника, где свекровь постепенно меняла гнев на милость, в ремейке она предстаёт бескомпромиссной тиранкой.

Такой подход идеально вписывается в каноны турецкой драматургии, где образ деспотичной родственницы давно стал визитной карточкой.

Динамика отношений главных героев тоже претерпела изменения. Если в «Аль Хайбе» героиня быстро принимала свою судьбу и первая раскрывала чувства, то в турецкой адаптации их путь усыпан проблемами.

Кульминационное различие кроется в мотивации брака. Ливанская версия строилась на древней традиции — женитьбе на вдове брата. Турецкие сценаристы превратили брак в обязательное условие завещания.

Кадр из сериала «Аль Хайба»

Мафия в сериале «Далекий город»

Если ливанский оригинал «Аль Хайба» строился вокруг масштабных мафиозных разборок с обилием оружия и перестрелок, то турецкие создатели сделали ставку на психологизм.

На первый план вышли тонкие семейные взаимоотношения. Такой подход позволил создать глубоко личную историю.

Ранее портал «Киноафиша» писал, где же находится тот самый далекий город из турецкого хита.

Фото: Кадры из сериалов «Аль Хайба», «Далекий город»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
