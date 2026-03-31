Русский English
Киноафиша Статьи «Далекий город» — будет ли 3 сезон: собрали все, что известно о продолжении турецкого хита на данный момент

«Далекий город» — будет ли 3 сезон: собрали все, что известно о продолжении турецкого хита на данный момент

31 марта 2026 12:19
Кадр из сериала «Далекий город»

Несмотря на снижение рейтингов, интерес зрителей не падает.

Сериал «Далекий город» остается одним из самых обсуждаемых турецких проектов последних лет. История клана Альбора привлекла зрителей зрелыми отношениями Джихана и Альи, которые стали альтернативой привычным драматичным парам турдизи.

Однако во второй половине второго сезона зрители начали уставать от затянутых конфликтов. Особенно много критики вызвала линия Борана и постоянная борьба за Дениза. Всё чаще появляются предположения, что история постепенно движется к финалу. Итак, будет ли 3 сезон и что может ждать героев?

У ДжихАл может появиться дочь

Один из главных намеков на финал уже прозвучал в сериале. Джихан предложил Алье назвать будущую дочь Диджле.

С учетом логики турецких сериалов, такие реплики редко бывают случайными. Поэтому многие зрители уверены, что к финалу у Джихана и Альи действительно появится общий ребенок, который станет символом нового этапа в жизни семьи.

Трагедия в финале сезона

Кадр из сериала «Далекий город»

По слухам, финал второго сезона будет не только романтичным, но и трагическим. Сообщается, что Шахин Альбора, которого играет Альпер Чанкая, покинет сериал.

Источники утверждают, что герой может погибнуть в финале сезона. Также отмечается, что персонаж не появится в третьем сезоне, если проект получит продолжение.

Если информация подтвердится, смерть Шахина станет одним из самых драматичных событий сериала.

Судьба других героев

Несмотря на возможную трагедию, финал истории семьи Альбора может быть счастливым. Ожидается, что у Наре и Шахина появится ребенок, а Зеррин вернется к Кайе вместе с дочерью.

Таким образом, в последней серии зрителям могут показать большую семью с детьми и долгожданным спокойствием.

Когда ждать продолжение

Официального продления сериала «Далекий город» на третий сезон пока нет. Однако съемки продолжаются, а сюжет далек от завершения.

Это значит, что зрителей ждут новые испытания, неожиданные потери и, возможно, счастливый финал истории клана Альбора.

Фото: Кадр из сериала «Далекий город»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Турецкий «Декстер» на 22 серии чем-то напоминает «Ворошиловского стрелка»: если любите сериалы про месть, то включайте прямо сейчас Турецкий «Декстер» на 22 серии чем-то напоминает «Ворошиловского стрелка»: если любите сериалы про месть, то включайте прямо сейчас Читать дальше 6 апреля 2026
О чем был последний разговор Михримах и Махидевран: какую жуткую правду луноликая дочь Сулеймана открыла вечной сопернице Хюррем О чем был последний разговор Михримах и Махидевран: какую жуткую правду луноликая дочь Сулеймана открыла вечной сопернице Хюррем Читать дальше 6 апреля 2026
Сколько серий в «Клюквенном щербете»: просмотр хита турдизи займет больше 260 часов жизни Сколько серий в «Клюквенном щербете»: просмотр хита турдизи займет больше 260 часов жизни Читать дальше 6 апреля 2026
Вовсе не Хюррем была женой Сулеймана: зря мы все это время жалели Махидевран — в реальности она устроилась лучше всех Вовсе не Хюррем была женой Сулеймана: зря мы все это время жалели Махидевран — в реальности она устроилась лучше всех Читать дальше 5 апреля 2026
70 000 жалоб, но «Великолепный век» все равно вышел и полюбился миллионам: почему в Турции не любят сериал о Хюррем 70 000 жалоб, но «Великолепный век» все равно вышел и полюбился миллионам: почему в Турции не любят сериал о Хюррем Читать дальше 5 апреля 2026
Турдизи умеет удивить не только гаремом: эти три турецких сериала обожаю за необычный сюжет — хочется пересматривать Турдизи умеет удивить не только гаремом: эти три турецких сериала обожаю за необычный сюжет — хочется пересматривать Читать дальше 4 апреля 2026
В стиле «Князя Андрея», но родом из Турции: эту новинку турдизи жду особенно — снова страсти гарема В стиле «Князя Андрея», но родом из Турции: эту новинку турдизи жду особенно — снова страсти гарема Читать дальше 4 апреля 2026
Эту героиню «Клюквенного щербета» в первом сезоне полюбили миллионы, а теперь только презирают: зрители против хэппи-энда для Нурсемы Эту героиню «Клюквенного щербета» в первом сезоне полюбили миллионы, а теперь только презирают: зрители против хэппи-энда для Нурсемы Читать дальше 3 апреля 2026
Буквально «Ветреный» 2.0: про этот сериал турдизи многие не знают, а зря — смотрела не отрываясь Буквально «Ветреный» 2.0: про этот сериал турдизи многие не знают, а зря — смотрела не отрываясь Читать дальше 3 апреля 2026
За 10 лет до «Великолепного века» вышел другой сериал о Хюррем и Сулеймане: разбираем плюсы и минусы За 10 лет до «Великолепного века» вышел другой сериал о Хюррем и Сулеймане: разбираем плюсы и минусы Читать дальше 2 апреля 2026
