«Да я эти фильмы наизусть знаю!» — говорят все, пока не доходят до 5-го вопроса теста: а вы знаток советских киношедевров или профан?

У вас минута, чтобы ответить на все.

Советские комедии многие включают «для фона». Они создают уют, знакомые фразы сами всплывают в памяти, а шутки кажутся выученными навсегда. Возникает ощущение, что эти фильмы знаешь покадрово. Но именно тут зрителя чаще всего подводит уверенность.

Стоит задать пару точных вопросов — и выясняется, что память дорисовывает детали. Реплики смешиваются, герои «переезжают» в чужие сцены, а любимые моменты вспоминаются не так, как были в фильме. Особенно если пересмотры были между делом, а не с вниманием к мелочам.

Этот тест сначала усыпляет бдительность. Первые задания берутся легко, создают ощущение победы. А потом начинаются вопросы на нюансы: интонации, порядок сцен, точные формулировки. Тут уже не спасает общее впечатление от фильма.

Хорошая проверка не только памяти, но и того, насколько вы правда вслушивались и всматривались. Если уверены, что знаете советскую классику наизусть, самое время это доказать. Тест быстро расставит всё по местам.