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Да чтоб я так жила — ела бургеры и колесила по штатам: откуда вообще были деньги у Винчестеров в «Сверхъестественном»?

18 июня 2026 09:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Сверхъестественное»

Такая жизнь — дорогое удовольствие.

За 15 сезонов «Сверхъестественного» братья Винчестеры спасли мир несколько раз, но так и не обзавелись нормальной работой. Откуда же они брали деньги на бензин, мотели и бесконечные поездки по стране?

Охота на нечисть зарплату не приносила

На первый взгляд кажется, что у Сэма и Дина Винчестеров вообще не было источника дохода. Они не работали в офисе, не владели бизнесом и не получали никаких официальных выплат за спасение людей от демонов, призраков и прочей нечисти.

На самом деле братья выживали благодаря целому набору хитрых схем. И далеко не все из них были законными.

Поддельные документы и кредитные карты

Самым стабильным источником денег для Винчестеров были мошеннические операции. За годы охоты они обзавелись десятками фальшивых удостоверений и вымышленных личностей.

Сэм и Дин регулярно пользовались кредитными картами, оформленными на несуществующих людей, снимали номера в мотелях под чужими именами и выдавали себя за сотрудников различных служб. Особенно легко подобные авантюры удавались Дину, который никогда не испытывал угрызений совести по этому поводу.

Конечно, такая схема не могла обеспечить роскошную жизнь, но на бензин и еду денег обычно хватало.

Иногда охота всё-таки приносила прибыль

Кадр из сериала «Сверхъестественное»

В некоторых сериях братья брались за дела, где были предусмотрены денежные вознаграждения за поиск пропавших людей или помощь в расследовании.

Кроме того, после завершения очередного дела они иногда находили деньги или ценные вещи, принадлежавшие преступникам или сверхъестественным существам. Это нельзя назвать постоянным заработком, но подобные находки периодически помогали сводить концы с концами.

Без Бобби им пришлось бы гораздо тяжелее

Отдельного упоминания заслуживает Бобби Сингер. Его дом и мастерская долгие годы служили для братьев бесплатной базой.

Бобби снабжал их информацией, оружием, полезными связями и неоднократно помогал решать бытовые проблемы. Прямо о финансовой поддержке в сериале говорят редко, но очевидно, что без его помощи жизнь охотников была бы намного сложнее.

Почему Винчестеры так и не разбогатели?

Ответ прост: они никогда не жили будущим, передает портал Credit24. Всё заработанное уходило на ремонт легендарной Impala, оплату мотелей, патроны, оружие и бесконечные переезды.

Сэм и Дин существовали от одной охоты до другой, прекрасно понимая, что следующая встреча с монстром может стать для них последней. Возможно, именно поэтому деньги никогда не были для них чем-то важным.

И всё же забавно: за пятнадцать сезонов братья успели спасти человечество не один раз, но так и остались самыми бедными героями на телевидении. Именно эта простота и делала их такими близкими зрителям.

Фото: Кадр из сериала «Сверхъестественное»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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