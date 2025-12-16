Мы привыкли видеть Цыганова с одним и тем же выражением лица: в новой комедии не узнаем актера

Меню
16 декабря 2025 16:00
Кадр из фильма «Человек, который смеется»

Его самоиронии можно только позавидовать.

Не секрет, что за Евгением Цыгановым уже закрепилась слава самого неулыбчивого актера российского кино. Его выражение лица в Сети окрестили подходящим мемом «покер фейс», ведь он скуп на эмоции в любой сцене боевика, мелодрамы или комедии.

Но впереди фильм, где Цыганова можно будет увидеть не только с улыбкой, но и смеющимся. И уже в трейлере это смогли увидеть первые зрители.

Сюжет фильма «Человек, который смеется»

Дмитрий — знаменитый актёр, король боевиков. Вся его карьера построена на суровом и холодном образе. Однажды ему предлагают сыграть грозного бандита из лихих девяностых в проекте сибирского бизнесмена Сергея.

Но на съёмочной площадке случается нелепый инцидент. После случайного ранения Дмитрий сталкивается с невероятным побочным эффектом. Теперь на его лице застыла непрекращающаяся улыбка, а еще он постоянно хохочет. Как же в таком состоянии доиграть роль беспощадного криминального авторитета?

Детали фильма «Человек, который смеется»

Тот факт, что Евгений Цыганов моментально согласился на эту роль, говорит о его отличном чувстве самоиронии. Сам актёр признаётся, что за комедийным и почти анекдотичным сюжетом скрываются важные мысли.

По его словам, это история о человеке, который позволил себе измениться.

«Возможно, он стал счастливее, перестав играть навязанную ему суровую роль и начав быть собой», — говорил актер.

Увидеть эту необычную комедию в кинотеатрах можно будет совсем скоро. Премьера «Человека, который смеется» в России запланирована на 26 февраля 2026 года.

Ранее портал «Киноафиша» писал, чем фильм «Походу любовь» напоминает «Питер FM».

Фото: Кадр из фильма «Человек, который смеется» (2026)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
