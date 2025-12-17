Collider составил список 10 самых смелых и захватывающих триллеров 2025 года: на 1 место попал хит с Леонардо Ди Каприо

Год, когда жанр снова стал дерзким, злым и по-настоящему взрослым.

2025-й неожиданно оказался годом триумфа триллера. Без оглядки на алгоритмы и «удобные формулы» режиссёры снова начали рисковать: говорить о страхе, власти, морали и семейных травмах без страховки и сглаживания углов. Collider составил рейтинг из десяти главных триллеров года — и это редкий случай, когда список хочется не сократить, а наоборот, пересмотреть целиком.

10. «Рай и ад» (2025)

Спайк Ли и Дензел Вашингтон снова вместе — и снова в форме. Криминальная история о похищении здесь превращается в разговор о классе, деньгах и моральном выборе. Стильное, умное и неожиданно музыкальное кино.

9. «Балерина» (2025)

Самый элегантный и кровавый спин-офф вселенной «Джона Уика». Ана де Армас уверенно тащит фильм «Балерина», где месть подана как изящный танец. Абсурдно, жестоко и чертовски красиво.

8. «Дроп» (2025)

Один вечер, одно свидание и серия сообщений, от которых стынет кровь. Камерный триллер, работающий на нервах и эмпатии. Почти хичкоковская концентрация тревоги.

7. «Пойман с поличным» (2025)

Даррен Аронофски неожиданно уходит в чёрную криминальную комедию. Остин Батлер — бывший бейсболист, случайно оказавшийся в аду нью-йоркского криминала. Грубо, шумно и очень живо.

6. «Дом динамита» (2025)

Кэтрин Бигелоу возвращается с политическим триллером о ядерной угрозе. Никаких героических решений — только страх, хаос и цена власти. Идрис Эльба здесь пугающе убедителен.

5. «Компаньон» (2025)

Научная фантастика, замаскированная под триллер о людях. Андроид — лишь катализатор, а настоящий ужас рождается из человеческой жестокости и эмоциональной пустоты.

4. «Несчастный случай» (2025)

Жёсткий иранский триллер Джафара Панахи. Встреча жертв и предполагаемого палача превращается в мучительный моральный эксперимент. Кино, от которого невозможно отмахнуться.

3. «Чёрный чемодан — двойная игра» (2025)

Содерберг снимает шпионский триллер о браке, где главное оружие — недоверие. Кейт Бланшетт и Майкл Фассбендер играют холодную, разрушительную близость без единого лишнего жеста.

2. «Орудия» (2025)

Исчезновение школьников запускает цепь событий, от которых становится физически не по себе. Зак Креггер превращает хоррор «Орудия» в притчу о коллективной ответственности и молчании.

1. «Битва за битвой» (2025)

Пол Томас Андерсон снял самый дерзкий фильм года, «Битва за битвой». Леонардо Ди Каприо — бывший революционер, вынужденный спасать дочь и разбираться с собственным прошлым. Безумный, смешной, жестокий и удивительно человечный триллер, который Collider справедливо поставил на первое место.

Этот рейтинг наглядно показывает: триллер в 2025 году — это не жанр «на вечер», а способ честно поговорить о мире, который трещит по швам. И именно поэтому все десять фильмов из списка Collider — обязательны к просмотру.

