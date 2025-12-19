Меню
Collider подвел итоги 2025 года и выбрал 10 лучших сериалов: и это не только «Чужой: Земля» и «Из многих»

19 декабря 2025 07:58
Кадр из сериала «Разделение», «Из многих», «Андор»

Вспомним, что удивляло и цепляло нас в этом году.

2025-й оказался тем самым годом, когда сериалы перестали быть «контентом на вечер» и снова начали задавать тон разговорам. Collider собрал свой список лучших — и он отлично фиксирует главное: зрители устали от безопасных историй и потянулись к жёстким, умным и эмоционально рискованным проектам.

«Разделение» / Severance, 2 сезон

Apple TV+ наконец выдал продолжение, которое не просто отвечает на вопросы, а задаёт новые — куда более тревожные. Второй сезон углубляется в тему выбора, идентичности и корпоративного ада, не теряя фирменной холодной эстетики. Серия «Чихай Бардо» уже вошла в историю телевидения.

«Переходный возраст» / Adolescence

Четыре серии, после которых сложно дышать ровно. Криминальная драма о 13-летнем убийце говорит не о преступлении, а о среде, в которой оно стало возможным. Стивен Грэм выдаёт одну из сильнейших ролей в карьере. Это сериал, который не развлекает — он вскрывает.

«Из многих» / Pluribus

Возвращение Винса Гиллигана в фантастику оказалось почти пугающе точным. История о самом несчастном человеке, которому предстоит спасти мир, работает как философский триллер о человеческой природе. Рея Сихорн здесь — абсолютный центр тяжести.

«Одни из нас» / The Last of Us, 2 сезон

Сезон «Одни из нас», который зрители приняли тяжело — и именно поэтому он удался. История о мести, утрате и разрушительной ярости сознательно ломает ожидания. Это редкий пример, когда сериал не боится быть неприятным и от этого только выигрывает.

«Андор» / Andor, 2 сезон

Лучшие «Звёздные войны», в которых почти нет джедаев. Политическая драма о цене сопротивления и банальности зла. Финал горький, взрослый и честный — таким и должен был быть.

«Питт» / Pitt

Медицинская драма без глянца и романтики. Одна смена длиной в 15 часов, массовая стрельба, антипрививочники, выгорание — сериал «Питт» смотрится почти как документальный. Именно за эту честность его полюбили врачи.

«Чужой: Земля» / Alien: Earth

Ноа Хоули доказал, что франшизы можно не эксплуатировать, а переосмыслять. Корпоративный хоррор, в котором ксеноморф — не главное зло. Атмосфера давит сильнее любого скримера.

«Кинотудия» / The Studio

Сет Роген высмеивает Голливуд с любовью и ядом одновременно. Каждая серия — стилизация под классику кино, каждый гэг — удар по индустрии. Умно, смешно и неожиданно трогательно.

«Декстер: Воскрешение» / Dexter: Resurrection

Редкий случай, когда возвращение культового персонажа оправдано. Постаревший Декстер стал сложнее, мрачнее и психологически интереснее. Нью-Йорк добавил сериалу нужной нервозности.

«Очень странные дела», 5 сезон

Финальный сезон не без шероховатостей, но культурное влияние сериала «Очень странные дела» уже не оспорить. Это история не про монстров, а про дружбу — и именно поэтому она переживёт своё время.

А что в итоге?

Список Collider ясно показывает: в 2025 году зрители выбирали сериалы, которые не боятся быть неудобными. Политика, травма, идентичность, корпоративное зло, взросление — телевидение снова говорит о важном, а не просто удерживает внимание. И, кажется, это только начало.

Ранее мы писали: Астрофизик посмотрел 9 научно-фантастических проектов и выделил только один: и это хит от Prime Video на 6 сезонов.

Фото: Кадр из сериала «Разделение», «Из многих», «Андор»
Анастасия Луковникова
