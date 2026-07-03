Collider назвал тройку самых лучших фэнтези-сериалов за всю историю телевидения: конечно, №1 — «Игра престолов»

Но два других проекта в списке могут удивить.

Фэнтези-сериалов сейчас огромное количество, но действительно стоящих единицы. Collider составил свой список проектов, которые обязательно нужно посмотреть в этом жанре. И вот тройка лидеров!

«Аркейн» — анимация, которая удивит даже тех, кто ее не любит

Многие до сих пор считают, что мультсериалы рассчитаны только на детей. Но «Аркейн» легко разрушает этот стереотип. История двух сестер — Джинкс и Вай — разворачивается на фоне противостояния двух миров и постепенно превращается в масштабную драму о семье, власти и предательстве.

Проект получил признание не только благодаря сильному сюжету, но и необычной анимации, которая сочетает 2D- и 3D-технологии. Даже спустя несколько лет после выхода многие называют «Аркейн» одним из самых красивых сериалов последних лет.

«Очень странные дела» — сериал, который невозможно забыть

Братья Даффер сумели соединить фантастику, мистику и атмосферу 80-х так, что «Очень странные дела» быстро стали одним из главных хитов Netflix. История начинается с исчезновения мальчика в небольшом городке Хокинс, а затем зрители знакомятся с загадочной девочкой по имени Одиннадцать, обладающей сверхспособностями.

Но цепляет сериал не только тайнами и монстрами. Здесь много внимания уделяется дружбе, взрослению и семейным отношениям, поэтому за героев действительно переживаешь.

«Игра престолов» — сериал, который изменил телевидение

Первое место в рейтинге занимает вполне ожидаемый лидер. «Игра престолов», основанная на цикле романов Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени», до сих пор считается эталоном эпического фэнтези.

Продуманный мир Вестероса, политические интриги, масштабные сражения и десятки ярких персонажей сделали сериал настоящим культурным феноменом. Именно после его успеха крупные студии начали гораздо активнее инвестировать в дорогостоящие фэнтези-проекты, а интерес зрителей к жанру вырос во всем мире.