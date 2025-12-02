Collider назвал 8 фантастических сериалов с рейтингом выше 90% на Rotten Tomatoes: первое место вас точно удивит (как и нас)

Иногда кажется, что в фантастике уже ничего не удивляет. Космос — был. Параллельные миры — тоже. Революция роботов, спасение вселенной, путешествия во времени — всё видели. Но как только открываешь рейтинг выше 90 % на Rotten Tomatoes, понимаешь: лучшие истории мы ещё не досмотрели.

Collider составил список восьми проектов — и первое место выбивает почву из-под ног. Ни шумных трейлеров, ни блокбастер-фанфар, только чистое качество, которое говорит само за себя.

«Доктор Кто»

Фантастика-долгожитель, икона BBC с 1963 года. Инопланетный Доктор странствует во времени в синей полицейской будке, меняет спутников, меняет даже лицо — но не теряет зрителя. Это не сериал — культурный слой толщиной в десятилетия.

«Очень странные дела»

Именно этот проект сделал Netflix платформой-легендой. Хокинс, дети, портал в Изнанку, туман 80-х и мрачный ретро-саунд — атмосфера, в которую возвращаются, как в личные воспоминания.

«Звёздный путь: Следующее поколение»

Продолжение, которое переросло оригинал. Капитан Пикар, новые цивилизации, взрослая философия и научный фундамент — тот самый фундаментально серьёзный Star Trek, к которому равняются.

«Сумеречная зона»

Род Серлинг в 1959-м фактически изобрёл формат фантастической антологии. Каждая серия — новая реальность, мистическая или пугающе логичная. Без этого сериала не было бы «Чёрного зеркала».

«Пространство»

Самый недооценённый космический шедевр в списке. Политика, холодный космос, конфликт колоний — ничего лишнего, только масштаб и плотность истории.

«Звёздный крейсер "Галактика"»

Редкий случай, когда перезапуск стал лучше оригинала. Жёсткая космоопера о выживших, бегущих к Земле, — с драмой без скидок и человеческими ломками под звёздами.

«Андор»

Те же «Звёздные войны», но без мифа — только реальность и политика. Вместо фанфара — мятеж, серость, страх. Неспешно, мрачно, но страшно человечно, пишет ShadowTavern.

«По ту сторону»

100 % на Rotten Tomatoes — и почти тишина вокруг. Две Земли, холодная война между мирами и два Говарда Силка, которых играет Дж. К. Симмонс так, что не веришь, что это один человек. Сериал не кричит — он берёт тихо, точно и надолго.

Мы привыкли искать фантастику, где громче стреляют и ярче взрывается космос. Но этот список показывает: лучшие истории не всегда шумные. Они разговоры о человеке, времени, страхах и будущих мирах — иногда близких, иногда пугающе реальных.

И если кажется, что жанр исчерпан, стоит просто включить одну из этих восьми — и снова поверить, что фантастика не закончилась, она только начинает говорить серьёзно.

