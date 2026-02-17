Цитаты Жеглова и Шарапова знают все, а что насчет остальных: сложный тест по «Месту встречи изменить нельзя»

«Место встречи изменить нельзя» вышел в 1979 году и сразу стал классикой. Капитан Жеглов в исполнении Высоцкого и молодой Шарапов — это два взгляда на справедливость. Детектив здесь быстро обрастает психологией, а быт и нравы эпохи прописаны так плотно, что до сих пор кажутся настоящими.

Фильм разошёлся на цитаты, а фразы героев живут отдельной жизнью уже несколько десятилетий. Но мы решили не трогать Жеглова с Шараповым — о них и так всё сказано.

Попробуем вспомнить тех, кто был на втором плане. В тесте ниже — реплики второстепенных персонажей. Ваша задача — угадать, кто именно их произнёс.