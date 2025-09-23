Меню
Киноафиша Статьи Цитаты из «Места встречи…» знает каждый, а что насчет деталей сюжета? Тест для самых внимательных зрителей

23 сентября 2025 14:15
Кадр из сериала «Место встречи изменить нельзя»

Нужно будет напрячь память.

«Место встречи изменить нельзя» — это не просто классика, а настоящий образец советского детектива. Мини-сериал Станислава Говорухина вышел в 1979 году и с первого показа захватил зрителей мрачной атмосферой послевоенной Москвы и блестящим дуэтом следователей.

Главные роли исполнили Владимир Высоцкий и Владимир Конкин. Их противоречивая дружба и профессиональные споры стали стержнем сюжета.

Жеглов — принципиальный и жесткий, готовый на всё ради правосудия; Шарапов — интеллигентный и совестливый. Именно их столкновение взглядов делает сериал таким глубоким.

Сюжет строится вокруг поимки банды «Чёрная кошка», терроризирующей город. Но за детективной линией скрывается большее — исследование морали, цены победы и того, можно ли бороться с преступностью, нарушая законы.

Даже сегодня диалоги и образы из фильма остаются в народной памяти, ведь зрители пересматривают картину. И только самые внимательные смогут пройти наш тест.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему кладовка, в которой прятался Шарапов в сериале, запиралась изнутри.

Фото: Кадры из сериала «Место встречи изменить нельзя»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
