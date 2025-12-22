Цитаты из советских фильмов, без которых нет Нового года: «О, тепленькая пошла!»

Фразы, которые звучат каждые рождественские каникулы с экранов телевизора и давно стали частью праздника.

Любимые новогодние киноленты мы пересматриваем не ради сюжетов — их все знают.

Мы включаем любимые праздничные картины ради ощущений, знакомых голосов и реплик, которые давно живут отдельной жизнью.

Достаточно одной цитаты из новогодних фильмов, и в комнате сразу появляется запах мандаринов и еловых веток.

Цитаты из фильмов про Новый год — это короткий путь в настроение праздника, где всё уже знакомо и именно поэтому так приятно.

