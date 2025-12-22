Меню
Киноафиша Статьи Цитаты из советских фильмов, без которых нет Нового года: «О, тепленькая пошла!»

22 декабря 2025 09:00
«Ирония судьбы, или с легким паром!»

Фразы, которые звучат каждые рождественские каникулы с экранов телевизора и давно стали частью праздника.

Любимые новогодние киноленты мы пересматриваем не ради сюжетов — их все знают.

Мы включаем любимые праздничные картины ради ощущений, знакомых голосов и реплик, которые давно живут отдельной жизнью.

Достаточно одной цитаты из новогодних фильмов, и в комнате сразу появляется запах мандаринов и еловых веток.

«Чародеи»
«Карнавальная ночь»
«Ирония судьбы, или С лёгким паром!»
«Иван Васильевич меняет профессию»
«Морозко»
«Здравствуйте, я ваша тётя!»

Цитаты из фильмов про Новый год — это короткий путь в настроение праздника, где всё уже знакомо и именно поэтому так приятно.

Также прочитайте: «Лёгкий, весёлый, забавный»: после просмотра «Шальной императрицы» с Пеговой зрители выходят из зала с улыбками и уверенно ставят 7.7

Фото: Кадр из фильма «Ирония судьбы, или с легким паром!»
Анна Адамайтес
