Киноафиша Статьи Цитата на все времена: Фаина Раневская гениально пошутила о здоровье — и попала в точку

12 октября 2025 18:37
Кадры из фильма «Золушка» (1949)

Мудрость с сарказмом — актуально и тогда, и сейчас.

Фаина Раневская умела говорить так, что даже спустя десятилетия её фразы звучат точнее любых лекций о жизни. Она не писала мемуары, не давала мастер-классов и не стремилась нравиться публике.

Просто говорила правду — колкую, смешную и до обидного честную. И потому её реплики до сих пор гуляют по интернету, как будто придуманы вчера.

Женщина, которая не нуждалась в фильтрах

Раневская не пряталась за пафосом и не играла роль «великой актрисы». Она была человеком, у которого болит всё — тело, душа и совесть, но при этом остаётся чувство юмора. Её остроумие рождалось не от злости, а от наблюдательности. Она видела в людях слабости и не стеснялась о них говорить, даже если кому-то было неловко.

Фаина Раневская

Цитата, которая стала диагнозом

«Здоровье — это когда у вас каждый день болит в другом месте», — говорила Раневская.

Эта фраза звучит как шутка, но в ней больше мудрости, чем в любом медицинском справочнике. Она подмечает простую правду: человек чувствует себя живым, пока способен жаловаться. Пока болит — значит, ещё борется.

Смех, который лечит

Раневская не боялась говорить о старости, усталости и боли — зато умела смеяться над ними первой. Она знала: самоирония — это не слабость, а способ выжить. И если искать универсальный рецепт здоровья от Фаины Георгиевны, то он звучал бы просто — меньше жалоб, больше сарказма. Всё остальное пройдёт.

Фото: Кадры из фильмов «Мечта» (1941), «Золушка» (1949)
Екатерина Адамова
