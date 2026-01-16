Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Цискаридзе назвал сериал, ради свежих эпизодов которого был готов встать в 4 утра: «Как все глупо слили в конце»

Цискаридзе назвал сериал, ради свежих эпизодов которого был готов встать в 4 утра: «Как все глупо слили в конце»

16 января 2026 19:35
Николай Цискаридзе

Звезда оказался недоволен финалом хита.

Заслуженный артист России Николай Цискаридзе сделал неожиданное признание. Оказалось, что он давний и страстный поклонник сериала «Игра престолов».

Более того, он причислил себя к самым преданным фанатам. Артист признался, что был готов просыпаться в четыре часа утра, лишь бы одним из первых увидеть новую серию культового проекта — именно тогда по московскому времени она выходила.

Николай Цискаридзе о финале «Игры престолов»

Однако восторг Николая Цискаридзе касается не всей истории. К финальным сезонам «Игры престолов» у него совсем другое отношение.

По словам артиста, создатели сериала «заигрались» и потеряли контроль над сюжетом. Особенно после того, как они начали отходить от первоисточника — книг Джорджа Мартина.

«Я сразу понял, что это приведёт к ерунде. А как они глупо слили Короля Ночи...», — поделился Цискаридзе.

Кадр из сериала «Игра престолов»

Николай Цискаридзе об «Игре престолов»

При этом Цискаридзе очень высоко оценивает начало сериала. Он хвалит драматургию первых сезонов, работу актёров и масштаб созданного мира. Особенно артист отметил гениальный кастинг. По его словам, именно он сделал каждую роль живой и незабываемой.

Однако у него есть и претензии.

«Мне не очень понравился выбор актёра на роль сына Роберта Баратеона, бастарда Джендри. Он должен был быть очень красивым и могучим, в духе своего отца. А получился какой-то... неубедительный», — заявил Цискаридзе.

По его мнению, в основе «Игры престолов» лежало огромное литературное богатство. Но создатели не смогли удержать высокую планку до самого конца. Несмотря на это, артист уверен: франшиза ещё долго будет жить. Впереди много приквелов и продолжений, а интерес зрителей к миру Вестероса не угаснет.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 7 лучших сериалов Netflix 2025 года с рейтингом от 90 до 100%.

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов», Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Хотите начать «Игру престолов», но сомневаетесь? Считаем, сколько там серий (спойлер — смотреть придется 2 дня 18 часов 55 минут) Хотите начать «Игру престолов», но сомневаетесь? Считаем, сколько там серий (спойлер — смотреть придется 2 дня 18 часов 55 минут) Читать дальше 17 января 2026
В какой серии «Детства Шелдона» умер отец: то, что случилось с Джорджем, на экране даже показывать не решились В какой серии «Детства Шелдона» умер отец: то, что случилось с Джорджем, на экране даже показывать не решились Читать дальше 17 января 2026
Ждали почти 6 лет — и дождались: HBO готовит прямое продолжение «Игры престолов» — Джон Сноу в нем под большим вопросом Ждали почти 6 лет — и дождались: HBO готовит прямое продолжение «Игры престолов» — Джон Сноу в нем под большим вопросом Читать дальше 17 января 2026
Финал «Очень странных дел» мог быть другим: до сих пор не понимаю, почему Векна не позвал демогоргонов Финал «Очень странных дел» мог быть другим: до сих пор не понимаю, почему Векна не позвал демогоргонов Читать дальше 16 января 2026
Похоже Мартин никогда не допишет настоящий финал «Игры престолов»: вот на что переключился автор Похоже Мартин никогда не допишет настоящий финал «Игры престолов»: вот на что переключился автор Читать дальше 16 января 2026
Тоже никак не могла проснуться с утра, пока не начала пить кофе как Уэнсдэй: осторожно, не каждый выдержит такую крепость Тоже никак не могла проснуться с утра, пока не начала пить кофе как Уэнсдэй: осторожно, не каждый выдержит такую крепость Читать дальше 15 января 2026
Тоже хотели, чтобы финал «Игры престолов» пересняли? А вот звезда сериала за это назвал 2 млн фанатов идиотами Тоже хотели, чтобы финал «Игры престолов» пересняли? А вот звезда сериала за это назвал 2 млн фанатов идиотами Читать дальше 15 января 2026
«С большим удовольствием посмотрел»: для этого сериала время нашел даже Прохор Шаляпин — вот с чего стоит начать 2026 год «С большим удовольствием посмотрел»: для этого сериала время нашел даже Прохор Шаляпин — вот с чего стоит начать 2026 год Читать дальше 13 января 2026
Корейцы скопировали, а получилось даже лучше: эта версия «Бумажного дома» не зря тоже вышла на Netflix Корейцы скопировали, а получилось даже лучше: эта версия «Бумажного дома» не зря тоже вышла на Netflix Читать дальше 17 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше