Цискаридзе назвал сериал, ради свежих эпизодов которого был готов встать в 4 утра: «Как все глупо слили в конце»

Заслуженный артист России Николай Цискаридзе сделал неожиданное признание. Оказалось, что он давний и страстный поклонник сериала «Игра престолов».

Более того, он причислил себя к самым преданным фанатам. Артист признался, что был готов просыпаться в четыре часа утра, лишь бы одним из первых увидеть новую серию культового проекта — именно тогда по московскому времени она выходила.

Николай Цискаридзе о финале «Игры престолов»

Однако восторг Николая Цискаридзе касается не всей истории. К финальным сезонам «Игры престолов» у него совсем другое отношение.

По словам артиста, создатели сериала «заигрались» и потеряли контроль над сюжетом. Особенно после того, как они начали отходить от первоисточника — книг Джорджа Мартина.

«Я сразу понял, что это приведёт к ерунде. А как они глупо слили Короля Ночи...», — поделился Цискаридзе.

Николай Цискаридзе об «Игре престолов»

При этом Цискаридзе очень высоко оценивает начало сериала. Он хвалит драматургию первых сезонов, работу актёров и масштаб созданного мира. Особенно артист отметил гениальный кастинг. По его словам, именно он сделал каждую роль живой и незабываемой.

Однако у него есть и претензии.

«Мне не очень понравился выбор актёра на роль сына Роберта Баратеона, бастарда Джендри. Он должен был быть очень красивым и могучим, в духе своего отца. А получился какой-то... неубедительный», — заявил Цискаридзе.

По его мнению, в основе «Игры престолов» лежало огромное литературное богатство. Но создатели не смогли удержать высокую планку до самого конца. Несмотря на это, артист уверен: франшиза ещё долго будет жить. Впереди много приквелов и продолжений, а интерес зрителей к миру Вестероса не угаснет.

