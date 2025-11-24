«Чужой: Земля», «Одни из нас» и «Больница Питт»: список лучших американских сериалов 2025 года — идеальны от начала до конца

2025-й ещё не закончился, а уже ясно: это был год, когда сериалы снова стали событием. Поток громких премьер — от сатир до вестернов — смёл инерцию прошлого сезона.

Чтобы не утонуть в бесконечной ленте новинок, вот тот самый короткий, но точный список проектов, о которых говорили все от ОККО.

«Киностудия»

Сет Роген и Эван Голдберг выдали самую честную сатиру про Голливуд. Новый шеф студии пытается снять хит, не предав себя — и тонет в абсурде индустрии.

«Репетиция», 2 сезон

Нэйтан Филдер вновь превратил документалистику в эксперимент над реальностью. Аэропорт, пилоты, статистика катастроф — и смех, от которого неловко.

«Рай»

Hulu предложил убийство в бункере, где каждый притворяется спокойным, но никто не знает, что происходит наверху.

«Андор», 2 сезон

Самый зрелый проект вселенной «Звёздных войн». Политический триллер о том, как зарождается тирания.

«Первозданная Америка»

Жёсткий вестерн Питера Берга: женщина с ребёнком пробирается через опасный фронтир, где за жизнь платят кровью.

«Одни из нас», 2 сезон

Серия стала мостом к истории Эбби, но эмоциональная плотность и постановка снова на уровне больших премий.

«Больница Питт»

15 серий — одна смена. Медицинская драма, где каждая сцена — пульс 180. Почти физически чувствуешь усталость героев.

«Мо», 2 сезон

Тихий, смешной, человечный сериал о палестинском беженце, который пытается обрести дом. Во втором сезоне — неожиданная глубина.

«Умираю, как хочу секса»

Мишель Уильямс в истории женщины, которая узнаёт о смертельном диагнозе — и идёт получать удовольствие от жизни впервые.

«Гангстерленд»

Том Харди в лучшей роли за годы: Лондон, две мафиозные семьи и переговорщик, который тонет в чужих секретах.

«Этуаль»

Палладино обменивают Париж и Нью-Йорк балетами. Получается ярко, музыкально, местами безумно смешно.

«Чужой: Земля»

Ноа Хоули переносит франшизу на Землю: корпорации, гибридные люди и ксеноморфы, которые падают буквально с неба.

2025-й окончательно доказал: эпоха «смотрю фоном, пока готовлю» закончилась. Сериалы снова стали разговором дня, ночи и всех такси между ними.

Голливуд язвит сам над собой, Европа строит антиутопии, стриминги меряются амбициями, а зрителю остаётся лишь одно — выбирать, что смотреть в первую очередь. И если темп года сохранится, финальный рейтинг лучших проектов придётся не подводить, а дописывать на бегу.

Читайте также: «Лихие», «Фишер» и «Мосгаз» остались позади: итоги 2025 года уже подводят — и зрители выбрали лучший сериал (идет уже 18 лет!)