«Чужой против Хищника 3» мог выйти на экраны, если бы не Ридли Скотт: «Прометей» все испортил

Когда в 2004 году состоялась премьера «Чужой против Хищника», кинокритики единодушно признали проект самым разочаровывающим событием в жанре научной фантастики. Основной причиной стала возрастная маркировка 13+, вынудившая режиссёра Пола У.С. Андерсона работать в жёстких рамках.

Легендарные инопланетные создания лишились своей характерной жестокости.

Несмотря на это, поклонники обеих франшиз встретили кинокроссовер с неожиданным теплом. Три года спустя на экраны вышел сиквел «Чужие против Хищника: Реквием», от которого ожидали исправления прежних ошибок.

«Чужие против Хищника: Реквием»

Однако вместо долгожданной кровавой баталии зрители получили картину, удостоившуюся ещё более разгромных рецензий. Аудитория встретила премьеру единодушной критикой, называя её лишённой напряжения, тёмной и технически несовершенной.

Из-за того, что основные события разворачивались в полумраке, многие зрители физически не могли разобрать, что происходит на экране. Несмотря на относительно успешные кассовые сборы в 130 миллионов долларов при бюджете 40 миллионов, создатели отказались от дальнейшего развития франшизы.

«Чужой против Хищника 3»

Тем не менее, режиссёры братья Штраус вынашивали амбициозные планы для третьей части, где планировали перенести противостояние в космическое пространство. Этот ход превратил бы фильм в прямой приквел к оригинальной ленте Ридли Скотта, органично соединив миры двух культовых существ.

Однако последующие приквелы самого Скотта кардинально изменили развитие вселенной «Чужого», сместив акцент в сторону «Прометея». Это фактически закрыло возможность для реализации задуманного кроссовера.

