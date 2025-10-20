Меню
«Чужой против Хищника 3» мог выйти на экраны, если бы не Ридли Скотт: «Прометей» все испортил

20 октября 2025 10:23
Кадр из фильма «Чужой против Хищника»

Сюжет кроссовера уже разрабатывался.

Когда в 2004 году состоялась премьера «Чужой против Хищника», кинокритики единодушно признали проект самым разочаровывающим событием в жанре научной фантастики. Основной причиной стала возрастная маркировка 13+, вынудившая режиссёра Пола У.С. Андерсона работать в жёстких рамках.

Легендарные инопланетные создания лишились своей характерной жестокости.

Несмотря на это, поклонники обеих франшиз встретили кинокроссовер с неожиданным теплом. Три года спустя на экраны вышел сиквел «Чужие против Хищника: Реквием», от которого ожидали исправления прежних ошибок.

«Чужие против Хищника: Реквием»

Однако вместо долгожданной кровавой баталии зрители получили картину, удостоившуюся ещё более разгромных рецензий. Аудитория встретила премьеру единодушной критикой, называя её лишённой напряжения, тёмной и технически несовершенной.

Из-за того, что основные события разворачивались в полумраке, многие зрители физически не могли разобрать, что происходит на экране. Несмотря на относительно успешные кассовые сборы в 130 миллионов долларов при бюджете 40 миллионов, создатели отказались от дальнейшего развития франшизы.

Кадр из фильма «Чужие против Хищника: Реквием»

«Чужой против Хищника 3»

Тем не менее, режиссёры братья Штраус вынашивали амбициозные планы для третьей части, где планировали перенести противостояние в космическое пространство. Этот ход превратил бы фильм в прямой приквел к оригинальной ленте Ридли Скотта, органично соединив миры двух культовых существ.

Однако последующие приквелы самого Скотта кардинально изменили развитие вселенной «Чужого», сместив акцент в сторону «Прометея». Это фактически закрыло возможность для реализации задуманного кроссовера.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что Сигурни Уивер снова может стать Рипли.

Фото: Кадры из фильмов «Чужие против Хищника: Реквием» (2007), «Чужой против Хищника» (2004)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
