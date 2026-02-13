Меню
«Чуждая Высоцкая», «никакой Борисов», но Кончаловский молодец: «Хроники русской революции» стал поводом для жарких споров среди зрителей

13 февраля 2026 20:04
Кадр из сериала «Хроники русской революции»

Масштабный проект разделил аудиторию на два лагеря.

К концу 2025 года «Хроники русской революции» вышли полностью — все 16 серий доступны, но, кажется, дискуссия вокруг проекта только разгорается.

Андрей Кончаловский взял период с 1905 по 1924 год и собрал на экране ключевые фигуры эпохи — от Николая II до Ленина и Троцкого. Параллельно он ввел вымышленную линию жандарма Михаила Прохорова, через которого зритель наблюдает за сломом страны. Такой масштаб сразу сделал сериал предметом споров.

Реакция на форму и актеров

Проект подан как большое историческое полотно: хроника, игровые сцены, закадровый текст. Одни зрители называют это авторским почерком и редкой для телевидения попыткой говорить о сложном времени без прямых оценок.

В обсуждениях часто хвалят исполнителей. «Ткачук сыграл отлично Ленина, прекрасен Ефремов, харизматичен Мизёв», — пишут зрители, отмечая, что сериал держится на актерских работах и внимании к деталям.

Споры о вымысле и трактовках

Вымышленная линия тоже стала поводом для споров. Одни зрители считают противостояние Прохорова и революционера Лютера рабочим драматургическим ходом и важной частью сюжета.

Другие реагируют резко — в обсуждениях появляются формулировки «чуждая канве Высоцкая», «никакой Борисов», «картонные манекены». Такая разница оценок лишь подогревает интерес к проекту и держит его в поле обсуждения.

Отдельный резонанс вызвал образ Ленина. Для одних это смелое прочтение, для других — почти пародия. «За одного Ленина выше четырех из десяти не дам», — признается зритель в сети. При этом есть и противоположные мнения, где образ называют удачей кастинга.

Именно полярность реакций удерживает интерес. Сериал ругают за неоднородность, хвалят за размах, но продолжают смотреть и обсуждать. Даже после выхода всех серий проект живет в комментариях и спорах, а значит, попал в нерв темы, к которой зритель возвращается снова.

Фото: Кадр из сериала «Хроники русской революции»
Екатерина Адамова
