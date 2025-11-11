«Чуждая Высоцкая», «никакой Борисов», но Кончаловский молодец: сериал «Хроники русской революции» стал поводом для споров среди зрителей

«Хроники русской революции» — новый проект Андрея Кончаловского, который еще на этапе анонса вызвал бурю реакций.

Режиссер взялся за колоссальный исторический период — с 1905 по 1924 год — и поднял тему, которой так или иначе касается каждый десятилетний цикл российского кино.

В отличие от привычного «взгляда снизу», Кончаловский рассказывает эпоху через реальные фигуры: Николая II, Ленина, Троцкого, Столыпина, Горького. А параллельно ведет вымышленную линию — историю жандарма Михаила Прохорова, которого играет Юра Борисов.

Как устроен сериал и что уже доступно зрителям

Проект показан в формате четырех больших блоков по четыре серии. Пока в онлайн-кинотеатрах доступен только первый — от событий 1905 года до начала влияния Столыпина и появления Распутина.

Уже этого достаточно, чтобы зрители разделились на враждующие лагеря. Одни хвалят актеров и масштаб, другие — удивляются трактовкам и художественным решениям.

Зрители о плюсах: сильный кастинг и неочевидный подход

Часть аудитории поддерживает режиссера — особенно те, кто привык к его авторскому стилю. Многие высоко оценили актёрскую игру в сериале.

«Ткачук сыграл отлично Ленина, прекрасен и Ефремов, очень харизматичен Мизёв, необычен Борисов», — пишет автор дзен-канала «Мир современного кино», подчёркивая, что Кончаловский пытается освободиться от привычных интерпретаций.

Есть и те, кто видит в проекте попытку рассказать историю без резкой оптики. Комментатор Ambra Ambra считает: режиссер «максимально абстрагировался» и не уводит зрителя ни в «красную», ни в «белую» сторону. Для него сериал — возможность по-новому взглянуть на эпоху без навязанной оценки.

Где у зрителей возникают вопросы

Однако критики тоже голосистые.

«Особенно по-цирковому представлены персонажи Ленина, Горького и других», — пишет зрительница Ольга С.

По её словам, отдельные эпизоды вызывают недоумение, и фильм «не шедевр», хотя уважение к режиссеру она сохраняет.

Похожее ощущение у Alexander Kirillov: персонажи выглядят «как фото из газеты», а мотивации раскрыты не полностью. Он подчеркивает, что полотно написано профессионально, но «не цепляет», хотя интерес к продолжению сохраняется.

Некоторые зрители недовольны художественными решениями. Автор дзен-канала «Заметки инсайдера» отмечает: сериал сочетает документальные кадры, голос за кадром и вымышленные эпизоды так, что возникают временные разрывы и неточности, сродни «историческим пьесам Шекспира».

Линия Прохорова и Лютера — самый обсуждаемый элемент

Зрители спорят и о созданной авторами вымышленной линии. Часть комментаторов считает дуэль Прохорова (Юра Борисов) и революционера Лютера (Александр Мизёв) динамичной. Но есть и противоположная точка зрения: «чуждая канве Высоцкая», «никакой Борисов», «картонные манекены», как пишет lut parker.

При этом хвалят именно революционеров, а Ефремова называют «уместным государем».

Почему фигура Ленина вызвала самый большой резонанс

Трактовка Ленина стала центром споров. Один из зрителей пишет: «За одного Ленина уже больше четырёх из десяти не дам!». Другой сравнивает образ с пародией.

Но есть и противоположная позиция: Ткачук оценен положительно, а критика — субъективна.

Такой разброс реакций закономерен — Ленин в российском кино традиционно образ с жесткими канонами, и любое свободное высказывание вызывает эмоциональную дискуссию.

Итоги первого блока: интерес есть, но вопросов хватает

Рейтинг проекта на «Кинопоиске» в настоящий момент — 7,3, и это уже показатель того, что зритель его смотрит и обсуждает. История объемна, подход не шаблонный, а актерский состав заметен.

Но вместе с тем сериал воспринимают как неоднородный: часть зрителей ищет большего историзма, часть — эмоциональной глубины, часть — цельности в монтаже и структуре.

Впереди еще три блока, и сериал вполне может собрать дополнительную аудиторию, если удержит баланс между авторской трактовкой и ожиданиями зрителя.

Также прочитайте: Есения исчезнет, но появятся сразу две звезды из «Слова пацана»: что приготовил нам новый сезон «Метода»