Чудовищно толстый и жалкий: Хвататель в фильме «Черный телефон» совсем не такой, как в книге сына Кинга – больше похож на клоуна

Когда в 2022 году на экраны вышел «Черный телефон» Скотта Дерриксона, фанаты хоррора довольно быстро разделились на два лагеря. Одни восторгались атмосферой 70-х, мрачным Итаном Хоуком и «трубкой, что звонит мертвецам». Другие ворчали: Джо Хилл придумал куда более жесткую историю, а кино будто сгладило острые углы.

И ведь обе стороны правы – фильм и рассказ похожи по фабуле, но ощущаются как произведения из разных миров.

Из тесного подвала – в целую эпоху

Рассказ Хилла – всего девятнадцать страниц замкнутого кошмара. С первых строк мальчик Финни оказывается в подвале серийного убийцы, где есть лишь матрас и старый телефон, не подключенный ни к чему.

Трубка вдруг начинает звонить. Это убитые до Финни мальчишки подсказывают, как выбраться. Все. Никаких флешбеков, семейных драм и сцен снаружи – только тьма, страх и голос из-за границы живых и мертвых.

Дерриксон с соавтором С. Робертом Каргиллом пошли в другую сторону: решили, что девятнадцать страниц ужаса слишком мало для полнометражки. Они вплели в историю целую хронику 70-х – школьные драки, бейсбол, отца-алкоголика, сестру с пророческими снами.

Первый звонок «черного телефона» раздается почти через полчаса, потому что режиссер долго выстраивает фон – бедный пригород, пыльные улицы, бытовое насилие.

Хилл признавался: когда писал рассказ, «чувствовал, что история пытается стать романом, но не хватило уверенности». Дерриксон словно воплотил этот несостоявшийся роман – со всеми плюсами и минусами.

Финни и Гвен: брат, сестра и призраки

В книге Финни одинок. Семья почти не участвует – есть упоминание о сестре Сюзанне, немного увлекающейся мистикой, и все.

В фильме же Гвен стала главным внешним двигателем сюжета: она не только верит в сверхъестественное, но и видит вещие сны, которые помогают найти брата. При этом ее характер – не повернутая на эзотерике школьница, как в книге, а дерзкая девчонка с острым языком, отчаянно матерящаяся на полицейских.

Финни же получил историю взросления. Его бейсбольные победы, издевательства одноклассников, побои отца – все это делает финальное противостояние с Хватателем символическим выходом из детства.

В рассказе герой выживает, но не становится сильнее – он просто спасся. В фильме же возвращается в школу и чувствует себя «новым человеком».

Хвататель: от жалкого к демоническому

У Хилла злодей зовется Ал – клоун на подработке, «чудовищно толстый» и странно жалкий. Он может подолгу смотреть на пленника, гладить по волосам, уверять, что никого не убивал. В какой-то момент даже хочется ему верить, пока страх не возвращает рассудок.

Это не абсолютное зло, а что-то уродливое и человеческое.

В экранизации Дерриксона Хвататель превращается в ночной кошмар. Итан Хоук скрывает лицо за маской, созданной Томом Савини, и меняет половинки – улыбающуюся или злобную – как настроение. Он больше похож на демона из сна, чем на человека.

Исчезла неоднозначность, но вырос уровень ужаса: когда звезда уровня Хоука играет детоубийцу, холодок непроизвольно бежит по стене.

Голоса из-за стены

Телефонные разговоры у Хилла – скупые и туманные. Мальчики-призраки дают Финни лишь несколько подсказок: где спрятан провод, как упаковать трубку песком, чтобы использовать ее как оружие.

Фильм же превращает каждый звонок в маленькую драму. Мы видим самих призраков, узнаем их имена, прошлое, даже наблюдаем, как они помогают Финни собирать план побега из кусочков.

Режиссер добавляет сцену почти-побега и «игру в непослушного мальчика», когда убийца карает жертву за мнимый проступок. Это делает сюжет динамичнее, но разрушает то самое чувство клаустрофобии, на котором держался рассказ.

Разные концовки – разные миры

В книге все кончается резко: Финни душит Хватателя шнуром телефона, трубка звонит, и он говорит: «Это тебя». Завеса падает.

В фильме – полицейские, скорая, слезы отца, возвращение героя в школу. Даже Стивен Кинг, отец автора, назвал экранизацию Дерриксона «”Останься со мной” в аду, сравнив картину с одним из своих шедевров.

На большом экране – катарсис, в книге – почти победа. Почти.

Если вам ближе чистый, холодный ужас – читайте рассказ. А если хочется увидеть, как из кошмара вырастает история о силе и стойкости, включайте фильм. И не забывайте: иногда трубку лучше не брать. И вовсе не из-за «техподдержки» банков.

