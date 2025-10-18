Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Чудовищно толстый и жалкий: Хвататель в фильме «Черный телефон» совсем не такой, как в книге сына Кинга – больше похож на клоуна

Чудовищно толстый и жалкий: Хвататель в фильме «Черный телефон» совсем не такой, как в книге сына Кинга – больше похож на клоуна

18 октября 2025 20:33
Кадр из фильма «Черный телефон» (2022)

Но не на Пеннивайза.

Когда в 2022 году на экраны вышел «Черный телефон» Скотта Дерриксона, фанаты хоррора довольно быстро разделились на два лагеря. Одни восторгались атмосферой 70-х, мрачным Итаном Хоуком и «трубкой, что звонит мертвецам». Другие ворчали: Джо Хилл придумал куда более жесткую историю, а кино будто сгладило острые углы.

И ведь обе стороны правы – фильм и рассказ похожи по фабуле, но ощущаются как произведения из разных миров.

Кадр из фильма «Черный телефон» (2022)

Из тесного подвала – в целую эпоху

Рассказ Хилла – всего девятнадцать страниц замкнутого кошмара. С первых строк мальчик Финни оказывается в подвале серийного убийцы, где есть лишь матрас и старый телефон, не подключенный ни к чему.

Трубка вдруг начинает звонить. Это убитые до Финни мальчишки подсказывают, как выбраться. Все. Никаких флешбеков, семейных драм и сцен снаружи – только тьма, страх и голос из-за границы живых и мертвых.

Дерриксон с соавтором С. Робертом Каргиллом пошли в другую сторону: решили, что девятнадцать страниц ужаса слишком мало для полнометражки. Они вплели в историю целую хронику 70-х – школьные драки, бейсбол, отца-алкоголика, сестру с пророческими снами.

Кадр из фильма «Черный телефон» (2022)

Первый звонок «черного телефона» раздается почти через полчаса, потому что режиссер долго выстраивает фон – бедный пригород, пыльные улицы, бытовое насилие.

Хилл признавался: когда писал рассказ, «чувствовал, что история пытается стать романом, но не хватило уверенности». Дерриксон словно воплотил этот несостоявшийся роман – со всеми плюсами и минусами.

Кадр из фильма «Черный телефон» (2022)

Финни и Гвен: брат, сестра и призраки

В книге Финни одинок. Семья почти не участвует – есть упоминание о сестре Сюзанне, немного увлекающейся мистикой, и все.

В фильме же Гвен стала главным внешним двигателем сюжета: она не только верит в сверхъестественное, но и видит вещие сны, которые помогают найти брата. При этом ее характер – не повернутая на эзотерике школьница, как в книге, а дерзкая девчонка с острым языком, отчаянно матерящаяся на полицейских.

Финни же получил историю взросления. Его бейсбольные победы, издевательства одноклассников, побои отца – все это делает финальное противостояние с Хватателем символическим выходом из детства.

В рассказе герой выживает, но не становится сильнее – он просто спасся. В фильме же возвращается в школу и чувствует себя «новым человеком».

Кадр из фильма «Черный телефон» (2022)

Хвататель: от жалкого к демоническому

У Хилла злодей зовется Ал – клоун на подработке, «чудовищно толстый» и странно жалкий. Он может подолгу смотреть на пленника, гладить по волосам, уверять, что никого не убивал. В какой-то момент даже хочется ему верить, пока страх не возвращает рассудок.

Это не абсолютное зло, а что-то уродливое и человеческое.

В экранизации Дерриксона Хвататель превращается в ночной кошмар. Итан Хоук скрывает лицо за маской, созданной Томом Савини, и меняет половинки – улыбающуюся или злобную – как настроение. Он больше похож на демона из сна, чем на человека.

Исчезла неоднозначность, но вырос уровень ужаса: когда звезда уровня Хоука играет детоубийцу, холодок непроизвольно бежит по стене.

Кадр из фильма «Черный телефон» (2022)

Голоса из-за стены

Телефонные разговоры у Хилла – скупые и туманные. Мальчики-призраки дают Финни лишь несколько подсказок: где спрятан провод, как упаковать трубку песком, чтобы использовать ее как оружие.

Фильм же превращает каждый звонок в маленькую драму. Мы видим самих призраков, узнаем их имена, прошлое, даже наблюдаем, как они помогают Финни собирать план побега из кусочков.

Режиссер добавляет сцену почти-побега и «игру в непослушного мальчика», когда убийца карает жертву за мнимый проступок. Это делает сюжет динамичнее, но разрушает то самое чувство клаустрофобии, на котором держался рассказ.

Кадр из фильма «Черный телефон» (2022)

Разные концовки – разные миры

В книге все кончается резко: Финни душит Хватателя шнуром телефона, трубка звонит, и он говорит: «Это тебя». Завеса падает.

В фильме – полицейские, скорая, слезы отца, возвращение героя в школу. Даже Стивен Кинг, отец автора, назвал экранизацию Дерриксона «”Останься со мной” в аду, сравнив картину с одним из своих шедевров.

На большом экране – катарсис, в книге – почти победа. Почти.

Если вам ближе чистый, холодный ужас – читайте рассказ. А если хочется увидеть, как из кошмара вырастает история о силе и стойкости, включайте фильм. И не забывайте: иногда трубку лучше не брать. И вовсе не из-за «техподдержки» банков.

Ранее мы писали: Подросток, которому звонят с того света: сколько лет Гвен в «Черном телефоне 2» - и почему это важно для сюжета хоррора от сына Стивена Кинга

Фото: Кадр из фильма «Черный телефон» (2022)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
До встречи с Финни Хвататель убил 5 детей: кем они были и как помогли прикончить маньяка в «Черном телефоне» До встречи с Финни Хвататель убил 5 детей: кем они были и как помогли прикончить маньяка в «Черном телефоне» Читать дальше 17 октября 2025
Думали, просто ради эффектности? А вот и нет: почему у ксеноморфов из «Чужого» такие вытянутые головы — и что они скрывают Думали, просто ради эффектности? А вот и нет: почему у ксеноморфов из «Чужого» такие вытянутые головы — и что они скрывают Читать дальше 17 октября 2025
Возраст объясняет весь кошмар на экране: сколько лет будет Финни в фильме «Черный телефон 2»? Возраст объясняет весь кошмар на экране: сколько лет будет Финни в фильме «Черный телефон 2»? Читать дальше 17 октября 2025
В фильмах этого не показали, а зря: что делал Бильбо Бэггинс все эти годы между «Хоббитом» и «Властелином колец» В фильмах этого не показали, а зря: что делал Бильбо Бэггинс все эти годы между «Хоббитом» и «Властелином колец» Читать дальше 15 октября 2025
Идеальная замена «Ужасающему» и Пеннивайзу выходит в прокат: сюжет безумный, убийца-пугало и море расчлененки Идеальная замена «Ужасающему» и Пеннивайзу выходит в прокат: сюжет безумный, убийца-пугало и море расчлененки Читать дальше 19 октября 2025
Гэмбона в роли Дамблдора фаны «Гарри Поттера» возненавидели из-за единственной фразы «не по книге» – ошибку осознали спустя годы Гэмбона в роли Дамблдора фаны «Гарри Поттера» возненавидели из-за единственной фразы «не по книге» – ошибку осознали спустя годы Читать дальше 19 октября 2025
Неужели «Черный телефон» основан на реальных событиях? Правда, от которой мурашки по коже Неужели «Черный телефон» основан на реальных событиях? Правда, от которой мурашки по коже Читать дальше 19 октября 2025
Таким главного героя не показал никто: у итальянского «Мастера и Маргариты» позорный рейтинг, но он лучше шедевров Бортко и Локшина минимум в одном Таким главного героя не показал никто: у итальянского «Мастера и Маргариты» позорный рейтинг, но он лучше шедевров Бортко и Локшина минимум в одном Читать дальше 19 октября 2025
С Беллой все просто — у нее любовь. А у остальных? Как Каллены из саги «Сумерки» стали вампирами и что им это стоило С Беллой все просто — у нее любовь. А у остальных? Как Каллены из саги «Сумерки» стали вампирами и что им это стоило Читать дальше 19 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше