«Чудовищная трата времени»: критики выставили новому фильму с Киану Ривзом позорные 30% на RT

Недавняя премьера картины «Последствия», которую поставил Джона Хилл с Киану Ривзом в заглавной роли, обернулась для создателей настоящим фиаско. Профильный агрегатор Rotten Tomatoes выставил ленте лишь 30% одобрения. Для проекта, где задействован столь звёздный актёрский состав, такой результат — более чем серьёзная неудача.

Сюжетная канва

В центре истории — Риф Хоук, некогда блистательная голливудская звезда, которая едва не свела себя в могилу алкоголем и наркотиками. Но герою всё же удалось побороть пагубное пристрастие: к моменту разворачивающихся событий он уже пять лет совершенно «чист».

Однако безмятежность рушит внезапный звонок адвоката. Выясняется, что неизвестный шантажист заполучил видеозапись сомнительного содержания с участием актёра. Чтобы замять скандал, Хоуку предстоит загладить вину перед теми, кто пострадал от его выходок в прошлом.

Мнение рецензентов

Фильм «Последствия» уже вышел на платформе Apple TV. И новую работу с участием Киану Ривза убедительной, увы, не признали.

Критики единодушны в главном: картина не вызывает смеха и никак не может нащупать правильную интонацию. Ривза, конечно, хвалят — он изо всех сил пытается «вытянуть» проект в одиночку.

Однако, по мнению обозревателей, сценарий разваливается на части буквально на глазах, а общее настроение ленты хаотично мечется из стороны в сторону, не позволяя зрителю ни сопереживать героям, ни воспринимать происходящее всерьёз.

«"Последствия" — это решительная неудача», «Единственные плюсы — звёздный состав и пара-тройка забавных моментов», «Эта лента — чудовищная трата таланта. А её просмотр — столь же чудовищная трата времени», — пишут пользователи в социальных сетях и на профильных сайтах.

Таким образом, даже харизма Киану Ривза и режиссёрский опыт Джоны Хилла не смогли превратить многообещающий замысел в качественное кино. «Последствия» рискуют пополнить копилку громких голливудских разочарований этого сезона.