Сериал «Чудо-человек» возвращает магию старых времен Marvel: в свежем тизере мелькнула сила, которую зрители не сразу распознали

Вот о какой суперспособности речь.

Marvel снова играет с восприятием зрителя. В свежем тизере сериала «Чудо-человек» показали нового героя киновселенной — харизматичного актёра, который мечтает о славе и попадает в самый настоящий супергеройский водоворот. Но главная интрига — в том, какую силу он скрывает за улыбкой.

Голливуд против реальности

Сюжет разворачивается вокруг Саймона Уильямса — актёра, решившего сняться в ремейке культового супергеройского фильма. Проблема в том, что в проект не берут людей с особыми способностями. А Саймон ими, увы или к счастью, обладает.

В комиксах Marvel его сила — ионная энергия: он способен летать, проявляет нечеловеческую выносливость и мощь, а его тело практически неуязвимо.

Но, чтобы получить роль, Уильямсу приходится притворяться самым обычным человеком. На съёмочной площадке он старается выглядеть «нормально», хотя внутри бушует сила, с которой трудно справиться. И чем дальше заходит съёмочный процесс, тем сложнее скрывать свою настоящую сущность.

Возвращение знакомых лиц

Наставником Саймона станет Тревор Слэттери — тот самый самозваный Мандарин из «Железного человека 3» и «Шан-Чи». Бен Кингсли вновь выходит на экран, чтобы добавить иронии и театральности.

По комиксам Чудо-человек связан с «Мстителями», так что сериал может стать очередным шагом к расширению вселенной Marvel.

Кто у руля

Проект сняла Стелла Меги, над сценарием работали Дестин Дэниел Креттон и Эндрю Гест. В ролях — Яхья Абдул-Матин II, Деметриус Гросс, Лорен Глэйзер, Джон Абрахамс и Ариан Моайед.

Marvel готовит историю о человеке, который вынужден скрывать то, что делает его уникальным. Премьера «Чудо-человека» — 27 января 2026 года на Disney+.

