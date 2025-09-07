Что значит «мордюк» и «березина команит»? Контрабандисты в «Бриллиантовой руке» говорили не просто на тарабарщине

Как Гайдай зашифровал шутки, личные истории и скрытые намёки в языке героев культовой комедии.

Комедия Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» (1968) давно стала легендой, а её цитаты разошлись на десятилетия вперёд.

Но у тарабарщины, на которой говорят контрабандисты, был не просто комический эффект — часть этих странных фраз имеет личный подтекст.

Многие из них рождались прямо на съёмочной площадке и хранят маленькие секреты режиссёра и актёров.

«Мордюк» — тайный привет Нонне Мордюковой

Многим зрителям запомнился комичный диалог контрабандистов, когда они узнают, что бриллианты оказались не в той руке, и начинают спорить на вымышленном языке.

Фраза звучит так:

«Черт побери, черт побери! Хэрок эскусто бэн шлак мордюк! Хэрок эскусс мордюк, тобиш нак!»

Слово «мордюк» здесь звучит не случайно, его придумал режиссёр Леонид Гайдай, оно образовано от фамилии Нонны Мордюковой, актрисы, которая сыграла в фильме роль управдома.

Это был откровенный «подкол» в адрес советской звезды, которая славилась сильным характером и непростым нравом.

«Березина команит» — зашифрованное послание жене

Фраза «березина команит» тоже имеет личную историю. Её предложил Каневский, обыграв фамилию своей супруги Анны Березиной.

На экране это звучит как странный сигнал между героями, но для создателей фильма это был забавный, почти интимный штрих, который знали только свои.

«Цигель-цигель ай-лю-лю» — чистая импровизация

Самая известная реплика фильма — «цигель-цигель ай-лю-лю» — родилась прямо на съёмочной площадке.

Гайдай искал яркую, лёгкую и запоминающуюся фразу для девушки лёгкого поведения, сыгранной Валентиной Островской.

В результате родился «бессмысленный» набор слогов, который понятен без всякого перевода. Он мгновенно стал крылатым выражением, и сегодня его знают даже те, кто не смотрел фильм целиком.

Также прочитайте: На эти деньги можно было купить не только шубу, а дачу: во сколько обошелся круиз Семен Семенычу из «Бриллиантовой руки»