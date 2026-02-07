Что ждет Жука во 2 сезоне «Черного солнца»? Ставки стали выше — на кону не только репутация и должность

Второй сезон сериала «Черное солнце» уже готовится к выходу в онлайн-кинотеатрах, и, судя по первым подробностям, история станет куда напряжённее. Напомним, в первом сезоне зрители наблюдали, как следователи Игорь Жук и Евгений Чагин прошли путь от взаимной неприязни до настоящего профессионального уважения, сумев раскрыть сложное преступление.

Теперь ставки выше. Всё начинается с тревожной находки: петербургские рыбаки обнаруживают в Финском заливе тело мужчины без документов. Жуку предстоит установить личность погибшего и понять, связан ли этот случай с другими смертями.

Когда подозреваемый — бывший напарник

Ситуация стремительно усложняется: Чагин неожиданно признаётся в другом убийстве. Жук не верит в его виновность и делает всё возможное, чтобы именно ему поручили расследование. Перед героем встаёт сложный вопрос — как сохранить объективность, если главным подозреваемым становится человек, с которым тебя связывает общее прошлое?

Главные роли вновь исполняют Юрий Чурсин и Максим Стоянов, а также к проекту возвращаются Александра Большакова, Полина Ватага и Виктория Корлякова.

Герои становятся глубже

Создатели обещают: второй сезон уделит внимание не только работе следователей, но и их внутреннему миру. Игорь Жук, переживавший потерю жены, попробует начать новую главу жизни.

«Жук появляется в состоянии поиска самого себя… с решением больше не предавать себя. Он стал взрослее — и его личная жизнь стала налаживаться», — рассказал исполнитель роли Юрий Чурсин.

Максим Стоянов также отметил, что персонажи «станут глубже» и будут раскрываться через личные драмы.

Похоже, новый сезон делает ставку не только на детективную интригу, но и на эмоциональную историю людей, которым приходится искать правду — и в преступлениях, и в собственной жизни.

