Киноафиша Статьи Что за Зло летело к Земле в «Пятом элементе» — и почему его не могли остановить даже бомбы?

Что за Зло летело к Земле в «Пятом элементе» — и почему его не могли остановить даже бомбы?

3 ноября 2025 21:00
Кадр из фильма «Пятый элемент»

Объясняем природу главного антагониста фильма, откуда оно взялось и почему его нельзя было уничтожить.

Фантастический фильм «Пятый элемент» давно стал частью поп-культуры, но главный антагонист картины по-прежнему вызывает вопросы.

Огромная тёмная сфера, которая движется к Земле, разговаривает с людьми и усиливается от любого удара, — что это вообще такое? И почему победить её смогла только Лилу?

Что собой представляло Зло

Внутри вселенной фильма Зло — это древняя космическая сила, существующая тысячи лет. Оно периодически возвращается, чтобы уничтожать планеты, на которых есть жизнь.

Это не персонаж и не привычный монстр, а разумная сущность, созданная как противоположность всему живому.

Кадр из фильма «Пятый элемент»

Почему обычное оружие только усиливало его

В фильме прямым текстом показано: выстрелы и ракеты делают Зло больше. Его не удаётся разрушить — наоборот, любое воздействие превращается в подпитку.

Как Зло общалось с Зоргом

Одна из самых ярких деталей — его способность генерировать радиоволны. Именно так Зло связывалось с Зоргом на расстоянии. Плюс оно производило чёрную едкую жидкость, причинявшую боль человеку, даже если тот находился далеко.

Фильм подчёркивал: мы имеем дело с сущностью, которая не просто движется по космосу, а чувствует и контролирует происходящее.

Сила, способная уничтожить планеты

В каноне Зло может стирать звёзды и целые миры, перемещаясь быстрее света. Его цель — поглотить всё живое. Поэтому никакая техника, логика или сила оружия против него не работали бы в принципе.

Почему Лилу смогла остановить его

Единственный способ уничтожить сущность — активировать Свет Созидания. Для этого нужны четыре камня стихий и Пятый элемент. Именно Лилу создаёт энергию, которая нейтрализует Зло и завершает цикл его появления. В финале эта тёмная масса превращается во вторую луну Земли.

Также прочитайте: Зорг из «Пятого элемента» не был обычным злодеем: его история куда печальнее, куда кажется

Фото: Кадр из фильма «Пятый элемент»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
