Сколько раз смотрю «Брата» и понять не могу, что у него за револьвер? Каково же было мое удивление, когда узнала правду

5 апреля 2026 19:06
Оружие из первых минут фильма оказалось вещью с неожиданным прошлым.

В фильме «Брат» револьвер появляется почти сразу. Данила Багров, только приехавший в Петербург, обезвреживает уличного рэкетира и забирает у него оружие.

Кадр короткий, но внимательные зрители давно заметили: этот револьвер не похож ни на один узнаваемый серийный образец.

Нет в каталогах

Револьвер отличается переламывающейся рамкой, запираемой шомполом-экстрактором. Этот же шомпол служит осью барабана: чтобы открыть оружие, его нужно слегка выдвинуть вперёд, пишет дзен-канал Заметки Инсайдера.

Барабан рассчитан на восемь патронов калибра .22 Long Rifle.

Самовзвода у револьвера нет — стрельба ведётся только одинарным действием. Ни в российских, ни в зарубежных оружейных справочниках такой модели не существует.

Почему его путают с западными образцами

Чаще всего револьвер сравнивают с изделиями фирмы Röhm, особенно с моделью RG-10. Внешнее сходство действительно есть, но на этом оно заканчивается.

У револьверов Röhm был шестизарядный барабан, рамка не переламывалась, а перезарядка происходила иначе. Кроме того, RG-10 использовал патроны .22 Short, а не Long Rifle.

Патроны с русской маркировкой

Отдельную путаницу вызвали патроны. Букву на донце гильзы принимали за латинскую, связывая её с американскими фабриками. На самом деле это русская «Л»: такие боеприпасы выпускались в Новосибирске примерно в 1990 году под маркой «Юниор». Именно их можно разглядеть в фильме.

Ленинградский след

Как рассказывали специалисты по реквизиту, револьвер был кустарным изделием из музейной коллекции ГУВД Санкт-Петербурга.

Существовало два почти идентичных экземпляра, изготовленных в 1969 году токарем на одном из ленинградских заводов — для себя и для сына. Оба были рассчитаны под .22 Long Rifle, широко применявшийся в школьной начальной военной подготовке.

Также прочитайте: Кто в «Жмурках» реально выживает по законам девяностых? Подсказка: точно не Михалыч

Фото: Кадр из фильма «Брат»
Анна Адамайтес
