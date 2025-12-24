Меню
Что за мотороллер у Гены в «Чебурашке»? В фильме их, кстати, было несколько — а вы и не заметили

24 декабря 2025 10:23
Кадр из фильма «Чебурашка»

Специально для съемок пришлось искать раритетный транспорт.

Семейная лента о приключениях милого ушастого героя «Чебурашка» вышла в новогодние праздники в 2023 году и сразу стала хитом. От ее продолжения ждут того же эффекта.

А еще поклонники заждались возвращения старых героев — не только очаровательного Чебурашки, но и его друга Гены с ироничными комментариями и неизменным мотороллером. Кстати, с транспортом персонажа связаны любопытные факты.

Мотороллер Гены в «Чебурашке»

Конечно же в оригинале у крокодила никакого подобного транспорта не было. Но для героя Гармаша решено было приобрести знаковый мотороллер.

Для съёмок через сайт объявлений разыскали три настоящих раритетных «Муравья», выпускавшихся с 1959 года. Все аппараты полностью разобрали, очистили и перекрасили, а потом искусственно состарили, чтобы они выглядели «обжитыми». Деревянные кузова для них изготовили заново.

«Один из мотороллеров сделали специально для трюка — его максимально облегчили и снабдили креплениями для тросов. На нём Гена совершает знаменитый прыжок на шоколадном фестивале. Остальные два остались на ходу и использовались в обычных сценах», — рассказывал художник-постановщик Артем Кузьмин.

Кадр из фильма «Чебурашка»

Сюжет фильма «Чебурашка 2»

Через год после первой истории Чебурашка всё ещё живёт у Гены. Но милый зверёк начинает взрослеть и проявлять характер — он становится более самостоятельным и даже немного хулиганистым. Гена, в свою очередь, пытается его воспитывать, что часто приводит к конфликтам, похожим на типичные «проблемы отцов и детей».

Однако героям предстоит столкнуться с куда более серьёзной проблемой. На месте их уютного дома собираются построить огромный парк развлечений. Чтобы защитить свой дом и сохранить семью, Чебурашке и Гене придётся забыть о разногласиях и объединиться против общего «врага».

Кадр из фильма «Чебурашка»

Фото: Кадры из фильма «Чебурашка» (2022)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
