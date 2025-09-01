Что за коробку Люда привезла на дачу к Хмырю, Косому и Васе: тайна кадра из «Джентльменов удачи» раскрыта

Сейчас это можно купить на Авито за 3000 рублей. Догадались?

Каждый раз, пересматривая «Джентльменов удачи», открываешь для себя новые и новые детали. Казалось бы, фильм изучен наизусть, но есть моменты, которые проскальзывают незамеченными.

Например, та самая сцена, когда Людмила Николаевна приезжает на дачу профессора Мальцева, где скрываются Хмырь, Косой и Вася Алибабаевич. В руках у неё загадочная коробка — что же внутри?

История «керосинки»

Чтобы понять важность этого эпизода, надо вспомнить разговор Василия Алибабаевича с Трошкиным в начале фильма. Тогда он просил денег на керосинку, жалуясь: «Примус очень худой, пожар может быть».

И в самом деле — их временное убежище вскоре сгорело именно из-за скверного примуса. Но уже на шикарной даче профессора Мальцева снова возникает та же тема: Вася требует денег на «керосинку», мол, электроплитка не работает.

В сценарии ясно сказано: плитка на даче действительно не грела, а жуликам приходилось выкручиваться. Вот только Трошкин запретил Василию разводить огонь, ведь в доме всё-таки была электроплита. Именно поэтому привезённая Людмилой коробка — настоящая находка.

Что скрывалось внутри

Если присмотреться к кадрам внимательнее, можно заметить, что Люда привезла не керосинку, а керогаз УКД-2М. В 70-е годы это был настоящий бытовой прорыв. Керогаз был мощнее, удобнее и безопаснее керосинок: за 50 минут он мог вскипятить четыре литра воды! Неудивительно, что трёхкилограммовую коробку Людмила привезла не на электричке, а на отцовской «копейке», пишет автор Дзен-канала «Горожанин о кино».

Сегодня такой керогаз можно найти разве что на барахолках или на «Авито» — цена около трёх тысяч рублей. Но в контексте фильма он символизирует больше, чем просто кухонную технику: это маленькая, но важная деталь, раскрывающая характер героев и атмосферу той эпохи.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что Никулин наотрез отказывался сниматься в комедии Гайдая.