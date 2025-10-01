Что за аппарат стоял на даче Саахова в «Кавказской пленнице»? «Кристалл-104» был символом роскоши в СССР

Советская комбинированная установка, которая мелькнула в кинокомедии, была мечтой миллионов.

В фильме Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1966) зрители запомнили не только шутки и танец Вицина, Никулина и Варлей, но и интерьер дачи Саахова.

В кадре стоит аппарат, который в те годы считался настоящим символом роскоши — установка «Кристалл-104». Для советского гражданина обладать таким устройством было сродни престижному автомобилю.

От «Кристалла-103» к «Кристаллу-104»

Первым появился «Кристалл-103» (1958). Он включал телевизор «Рубин-102», радиоприёмник «Люкс» и магнитофон «Яуза».

Уже вскоре модель модернизировали: из 120 установок 82 стали называться «Кристалл-104». Позднее пошёл в производство вариант с телевизором «Алмаз-102» и магнитофоном «Эльфа-10».

Всего выпустили около 500 таких аппаратов — редкость даже по тем временам, зампечает дзен-канал Записки Айтишника.

Техника, которая опережала время

«Кристалл-104» был настоящим домашним центром развлечений. Телевизор, радиоприёмник, проигрыватель пластинок и магнитофон объединялись в одном корпусе.

Четыре громкоговорителя и двухканальный усилитель обеспечивали объёмный звук, диапазон частот доходил до 12 000 Гц. Конструкция включала 17 радиоламп и 11 диодов — солидный набор для конца 50-х годов.

Дизайн и статус

Корпус установки выглядел как элемент мебельного гарнитура. Телевизор закрывался деревянной шторкой, от пыли защищали раздвижные дверцы.

В интерьере такой аппарат смотрелся солидно и подчёркивал высокий статус владельца. Именно поэтому в фильме «Кавказская пленница» он идеально вписался в образ богатого чиновника Саахова.

