«Что за ахинея?», «Чудовищный бред» и «Сериал захватил ум и сердце»: финал «Полной совместимости» вызвал бурные споры зрителей

Пока не все готовы увидеть 2 сезон.

Финал сериала «Полная совместимость» неожиданно расколол зрителей на два лагеря. Медицинская драма из восьми серий выходила почти полтора месяца, а за последние семь дней поднялась на первое место по популярности на Premier.

Сразу после финальной серии начались споры. Одни зрители требуют второй сезон, другие уверены, что продолжение только испортит историю.

Сюжет строится вокруг врача-трансплантолога Светланы. Она окончила медицинский институт с красным дипломом, но во время ординатуры в Санкт-Петербурге вступила в конфликт с руководством клиники. В результате её отправляют работать в небольшой северный город Заполярск, где остро не хватает врачей. Там героине приходится не только спасать пациентов, но и убеждать людей в важности донорства органов.

По ходу истории Светлана сталкивается со сложными моральными решениями. Не все родственники готовы согласиться на трансплантацию, а каждый случай требует быстрых и тяжелых решений. Параллельно героиня пытается найти общий язык с новыми коллегами и разобраться в собственных сомнениях.

После финала мнения зрителей оказались диаметрально противоположными. Один из пользователей написал:

«Удивительный сериал: половина — чудовищный бред, будто не было консультантов-врачей и вообще никто из авторов в больнице не бывал. В каждой серии возникает мысль: “Что за ахинея?”. При этом великолепные актерские работы во второстепенных ролях, душещипательные, потрясающие истории, некоторые — до слез. В целом сериалу минус: степень маразма всё же слишком велика. Жаль».

Другие зрители, наоборот, остались в полном восторге.

«Посмотрела все серии на одном дыхании. Жду продолжения. Сериал захватил ум и сердце», — пишут поклонники проекта.

В главных ролях снялись Мария Лисовая, Пётр Фёдоров (младший), Дмитрий Певцов, Светлана Иванова, Семён Молоканов, Лира Кекеева, Яна Сексте, Александр Обласов и Валентина Мазунина.

Пока создатели не объявили, будет ли второй сезон, однако активное обсуждение финала показывает в социальных сетях, что у истории уже появилась преданная аудитория.