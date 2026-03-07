Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Что за ахинея?», «Чудовищный бред» и «Сериал захватил ум и сердце»: финал «Полной совместимости» вызвал бурные споры зрителей

«Что за ахинея?», «Чудовищный бред» и «Сериал захватил ум и сердце»: финал «Полной совместимости» вызвал бурные споры зрителей

7 марта 2026 10:51
Кадр из сериала «Полная совместимость»

Пока не все готовы увидеть 2 сезон.

Финал сериала «Полная совместимость» неожиданно расколол зрителей на два лагеря. Медицинская драма из восьми серий выходила почти полтора месяца, а за последние семь дней поднялась на первое место по популярности на Premier.

Сразу после финальной серии начались споры. Одни зрители требуют второй сезон, другие уверены, что продолжение только испортит историю.

Сюжет строится вокруг врача-трансплантолога Светланы. Она окончила медицинский институт с красным дипломом, но во время ординатуры в Санкт-Петербурге вступила в конфликт с руководством клиники. В результате её отправляют работать в небольшой северный город Заполярск, где остро не хватает врачей. Там героине приходится не только спасать пациентов, но и убеждать людей в важности донорства органов.

По ходу истории Светлана сталкивается со сложными моральными решениями. Не все родственники готовы согласиться на трансплантацию, а каждый случай требует быстрых и тяжелых решений. Параллельно героиня пытается найти общий язык с новыми коллегами и разобраться в собственных сомнениях.

После финала мнения зрителей оказались диаметрально противоположными. Один из пользователей написал:

«Удивительный сериал: половина — чудовищный бред, будто не было консультантов-врачей и вообще никто из авторов в больнице не бывал. В каждой серии возникает мысль: “Что за ахинея?”. При этом великолепные актерские работы во второстепенных ролях, душещипательные, потрясающие истории, некоторые — до слез. В целом сериалу минус: степень маразма всё же слишком велика. Жаль».

Другие зрители, наоборот, остались в полном восторге.

«Посмотрела все серии на одном дыхании. Жду продолжения. Сериал захватил ум и сердце», — пишут поклонники проекта.

В главных ролях снялись Мария Лисовая, Пётр Фёдоров (младший), Дмитрий Певцов, Светлана Иванова, Семён Молоканов, Лира Кекеева, Яна Сексте, Александр Обласов и Валентина Мазунина.

Пока создатели не объявили, будет ли второй сезон, однако активное обсуждение финала показывает в социальных сетях, что у истории уже появилась преданная аудитория.

Фото: Кадр из сериала «Полная совместимость»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«От этого Панфилова уже тошнит», но сериал всё равно хвалят: отзывы о драме «Лепила» на ИВИ оказались неожиданными «От этого Панфилова уже тошнит», но сериал всё равно хвалят: отзывы о драме «Лепила» на ИВИ оказались неожиданными Читать дальше 6 марта 2026
Пока все сходят с ума по «Первому отделу», про «Полную совместимость» будто забыли: а там осталась всего 1 серия и она выйдет на днях Пока все сходят с ума по «Первому отделу», про «Полную совместимость» будто забыли: а там осталась всего 1 серия и она выйдет на днях Читать дальше 3 марта 2026
Фанатов поразила жестокость «Первого отдела» — такого треша раньше не было: «Зачем столько крови?» Фанатов поразила жестокость «Первого отдела» — такого треша раньше не было: «Зачем столько крови?» Читать дальше 8 марта 2026
«Идеальный мужчина — это Юра Брагин. Жаль, что в жизни таких нет»: зрительницы обсуждают мужчин из «Первого отдела» перед 8 Марта «Идеальный мужчина — это Юра Брагин. Жаль, что в жизни таких нет»: зрительницы обсуждают мужчин из «Первого отдела» перед 8 Марта Читать дальше 7 марта 2026
Невозможно не влюбиться: после финала «Первого отдела» я нашла еще один сериал с Колесниковым — рейтинг 8,1 и ТОП-250 как вам? Невозможно не влюбиться: после финала «Первого отдела» я нашла еще один сериал с Колесниковым — рейтинг 8,1 и ТОП-250 как вам? Читать дальше 7 марта 2026
Если понравился «Хрустальный», не пропустите: 6 марта стартовал сериал «На льду» — вот график выхода всех 9 серий Если понравился «Хрустальный», не пропустите: 6 марта стартовал сериал «На льду» — вот график выхода всех 9 серий Читать дальше 6 марта 2026
«Напряжение, насилие, эротика и взрывы»: критики уже посмотрели фильм по «Острым козырькам» и вот какой вывод сделали «Напряжение, насилие, эротика и взрывы»: критики уже посмотрели фильм по «Острым козырькам» и вот какой вывод сделали Читать дальше 6 марта 2026
Этот сериал от Okko мало кто заметил, а зря: копия лучших сезонов «Сверхъестественного» Этот сериал от Okko мало кто заметил, а зря: копия лучших сезонов «Сверхъестественного» Читать дальше 6 марта 2026
Рекордные рейтинги и шквал критики: как 5-й сезон «Первого отдела» превратил главный хит НТВ в самый спорный (и провальный) Рекордные рейтинги и шквал критики: как 5-й сезон «Первого отдела» превратил главный хит НТВ в самый спорный (и провальный) Читать дальше 6 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше