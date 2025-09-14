Что вы знаете о реальной Михримах? «Горбатая, но не чудовище», — писал о ней посол Османской империи

В сериале «Великолепный век» Михримах-султан показана как любимая наследница Хюррем и Сулеймана. Но реальная история принцессы куда сложнее и полна противоречий.
Родившаяся в 1522 году, она стала единственной выжившей дочерью султана и носила редкое имя, которое переводится как «солнце и луна».
Семья и брак
Юная султанша хотела выйти замуж за наместника Каира, но Хюррем настояла на браке с Рустем-пашой. Он был старше её почти на тридцать лет, однако союз оказался прочным.
Михримах поддерживала супруга и после его смерти в 39 лет больше не искала новой партии.
Архитектор и легенда о любви
По преданию, знаменитый зодчий Мимар Синан был влюблён в Михримах. Ему приписывают строительство самых красивых мечетей по её поручению.
А однажды ради султанши он возвёл мост через Дунай всего за день, когда сопровождал Сулеймана в походе.
Влияние при дворе
Михримах активно участвовала в политической жизни. В борьбе за престол она поддержала брата Селима, пригласила его в Стамбул после смерти отца и даже заняла ведущее место в гареме.
Современники отмечали, что её власть была намного мощнее влияния фаворитки Селима Нурбану.
«Горбатая, но не чудовище»
В последние годы жизни Михримах сосредоточилась на благотворительности и продолжила строительные проекты Рустем-паши — мечети, школы, караван-сараи.
Она получала щедрое содержание от султана-племянника и могла помогать беднякам, а также снарядила целый флот.
После смерти брата Селима султанша сама решила уйти в Старый дворец, отказавшись от борьбы за влияние при новом правителе.
Именно тогда её увидел английский посол Уильям Харборн и записал в своём дневнике:
«Горбатая, но не чудовище».
Почему Михримах сгорбилась — загадка для современников. Возможно, из-за болезни, которая пожирала её изнутри.
Любимая дочь султана Сулеймана умерла в 56 лет — в том же возрасте ушла её мать Хюррем. Историки предполагают, что обе могли страдать раком груди.
