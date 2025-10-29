Меню
Что такое валирийская сталь? Джордж Мартин объяснил, из чего куют самый загадочный металл Вестероса

29 октября 2025 06:31
Кадр из сериала «Игра престолов»

Самые редкие мечи «Игры престолов», которые ковались избранными.

Когда Джордж Мартин придумывал мир «Песни льда и пламени», он создал не только драконов и замки, но и особый металл — редкий, почти живой. Валирийская сталь стала символом власти и знания, которое утрачено. Таких мечей больше не куют, и каждый оставшийся — уже легенда.

Что делает валирийскую сталь особенной

Эти клинки легче, острее и крепче любой стали Вестероса. Они темнее обычных, с переливами и узором, будто металл дышит. Цена им — состояние. Но ценность не в золоте, а в невозможности повторить. Секреты ковки погибли вместе с древней Валирией, и теперь каждый меч — наследие прошлого.

Откуда пришла идея

Мартин вдохновлялся реальной дамасской сталью — металлургическим чудом Средневековья, знаменитым прочностью и узором, напоминающим водную гладь. Её, как и валирийскую, давно разучились ковать. Но в отличие от земной, валирийская сталь в легенде связана с магией.

Кадр из сериала «Игра престолов»

Как её создавали

По хроникам мира Мартина, сталь многократно сгибали, выгоняя примеси, а затем пропитывали чарами. Считалось, что магия придавала клинку неуязвимость. После гибели Валирии никто не смог восстановить технологию. Кузнецы города Квохор умеют лишь перековывать старые мечи, сохраняя их свойства, но не создавать новые.

Учёные Цитадели предполагают, что в создании мечей использовали не только жар вулканов, но и кровавые ритуалы. Валирийцы верили: любое великое творение требует жертвы. В хрониках есть история о мейстере, которого изгнали из Квохора за попытку раскрыть тайну местных кузнецов. Он утверждал, что видел человеческие жертвоприношения.

Кадр из сериала «Игра престолов»

Что умеют эти мечи

Они не тупятся, не ломаются и не боятся огня. Когда тело Эйгона Завоевателя сожгли в пламени дракона, его меч «Чёрное Пламя» остался цел — лишь потемнел. Есть основания полагать, что валирийская сталь способна поражать Иных: в старых хрониках она названа «драконьей сталью», сродни обсидиану, который тоже смертелен для мертвецов.

Символ власти и памяти

Каждый меч из валирийской стали — не просто оружие, а фамильная реликвия. Их имена помнят поколения: «Длинный коготь» Джона Сноу, «Вдовий плач» Джоффри, «Лёд» дома Старков. Клинки переходят по наследству, как доказательство права на честь и силу рода, пишет автор Дзен-канала «ГАРЦУЮЩИЙ ДЖАГГЕРНАУТ».

Ранее мы писали: Почему в «Игре престолов» нет Хайтауэров — главных врагов Таргариенов? Разбираемся, куда исчезла великая династия.

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
