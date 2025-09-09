Меню
Киноафиша Статьи Что такое осень? Это фильмы! Угадайте 6 советских лент только по кадру с листвой и туманом (тест)

9 сентября 2025 19:35
Кадры из фильмов «Москва слезам не верит» (1979), «Осень» (1974), «Старомодная комедия» (1978)

Некоторые вопросы заставят задуматься.

Осень в кино — это не просто время года. Советские режиссёры обожали такую эстетику: золотые кроны деревьев, хрустящий под ногами ковёр из листьев, туманное утро и уютную грусть дождливых вечеров. Именно осенью на экране случались самые искренние признания, прощания и откровения.

Она становилась символом перемен — как в «Служебном романе», где под шумок листопада раскрывались чувства, или в «Москве слезам не верит», где хмурая погода подчёркивала одиночество героини.

Мы собрали кадры, где осень не просто фон. Все они — из довольно известных советских фильмов.

Ранее портал «Киноафиша» предлагал догадаться о названиях 6 советских фильмов только по одному кадру с арбузом.

Фото: Кадры из фильмов «Москва слезам не верит» (1979), «Осень» (1974), «Старомодная комедия» (1978), «Осенний марафон» (1979), «Из жизни отдыхающих» (1980), «Отпуск в сентябре» (1979)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
