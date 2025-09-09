Что такое осень? Это фильмы! Угадайте 6 советских лент только по кадру с листвой и туманом (тест)

Осень в кино — это не просто время года. Советские режиссёры обожали такую эстетику: золотые кроны деревьев, хрустящий под ногами ковёр из листьев, туманное утро и уютную грусть дождливых вечеров. Именно осенью на экране случались самые искренние признания, прощания и откровения.

Она становилась символом перемен — как в «Служебном романе», где под шумок листопада раскрывались чувства, или в «Москве слезам не верит», где хмурая погода подчёркивала одиночество героини.

Мы собрали кадры, где осень не просто фон. Все они — из довольно известных советских фильмов.

