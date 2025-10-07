Меню
Киноафиша Статьи Что связывало Анну Сергеевну и Гешу на самом деле? Кот в «Бриллиантовой руке» доказал, что они — не чужие люди друг другу

7 октября 2025 07:00
Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»

Все внимание на поведение животного.

Леонид Гайдай обожал вписывать котов в свои картины. Это была его особая режиссерская слабость. Пушистые актеры встречаются в его фильмах на каждом шагу. Они бывали самые разные — живые и игрушечные, угольно-черные и трехцветные.

Их роль редко была центральной. Скорее, эти хвостатые герои служили тонкими деталями. Они помогали ярче раскрыть человеческих персонажей или несли в себе скрытый смысл.

Но вот кот из «Бриллиантовой руки» — особая история. В Сети предположили, что он служил важным намеком в сюжете.

Кот во сне в «Бриллиантовой руке»

У Геши из «Бриллиантовой руки» был очень выразительный сон. После возвращения домой ему привиделось, как он пробирается в квартиру Семена Семеныча.

Сначала все погружено во тьму, а потом комнату заливает тревожный красный свет. В этом хаосе неподвижно сидит черный кот и смотрит на Гешу с безмолвным осуждением.

Гипсовая рука вдруг оживает и набрасывается на незадачливого воришку. А кот в этот момент начинает громко мяукать.

Его крик перерастает в зловещий, почти человеческий хохот. Он просто издевается над обезумевшим Гешей.

Проснувшись в холодном поту, герой видит своего домашнего кота. Тот мирно дремлет в кресле, свернувшись калачиком.

Эта сцена — метафора. Кот стал воплощением внутренних страхов Геши.

Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»

Кот и Анна Сергеевна

Но куда важнее сцена, когда в квартиру к Геше неожиданно пришла Анна Сергеевна. И тут произошла одна занятная деталь.

Чёрный кот, до этого демонстрировавший полную независимость, вдруг кардинально меняет поведение. Он сразу подбегает к незваной гостье и начинает ласково тереться о её ноги.

А ведь ранее питомец не отличался особой общительностью. Автор Дзен-канала «В деталях. О кино» высказал любопытное предположение. Возможно, Козодоев и Анна Сергеевна были парой, но тщательно это скрывали.

«Анна делает вид, что впервые видит Козодоева. Но при этом чувствует себя в чужой квартире удивительно уверенно, будто знает здесь каждый уголок. А кот без колебаний признал в ней свою хозяйку», — отметил блогер.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что означала татуировка капитана милиции Михаила Ивановича в «Бриллиантовой руке».

Фото: Кадры из фильма «Бриллиантовая рука» (1968)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
