Что связывает «Большую перемену» и «Утиные истории»: дети 90-х об этом даже не догадывались

13 октября 2025 11:21
Кадры из мультфильма «Кошелек или жизнь» (1952), сериала «Большая перемена»

Зато старшее поколение наверняка что-то подозревало.

Детство многих сегодняшних зрителей прошло в том числе под западные мультсериалы. Особенное место среди них занимали проекты из цикла «Волшебный мир Диснея», где на экранах оживало множество ярких персонажей — Дональд Дак, Микки-Маус и другие.

В те годы мало кто из детей догадывался, что любимые герои говорят голосами популярных советских актёров. Над дубляжем этих мультфильмов трудились настоящие звёзды отечественного кино — от Надежды Румянцевой до Александры Назаровой.

Участвовал в этой работе и Михаил Кононов, известный по «Большой перемене», хотя радости это ему не приносило.

Кадр из фильма «Большая перемена»

Михаил Кононов в дубляже

В 90-е годы известный советский актер Михаил Кононов почти не появлялся в новых фильмах. Зато он активно работал в озвучивании мультфильмов.

Именно его голосом в некоторых сериях знаменитого мультсериала «Утиные истории» говорил забавный Дональд Дак. А еще актер подарил свой голос приятелю Зигзага — малышу Пупсу.

Кадр из мультсериала «Утиные истории»

Михаил Кононов в 90-е

В 90-е годы дубляж стал для Михаила Кононова способом оставаться в профессии. Эпоха изменилась, зрителей увлекли криминальные сюжеты, но актер принципиально не хотел играть бандитов.

Он попытался создать свой театр-студию для работы с молодыми дарованиями, однако этот проект быстро закрылся. В 2006 году Кононов блестяще сыграл дворника Спиридона в сериале «В круге первом» — эту роль позже назовут одной из его вершин.

Но ни знаменитая роль, ни работа в дубляже не поправили финансового положения артиста. Здоровье стало сдавать: тромбофлебит, инфаркт, пневмония, сердечная недостаточность. Жизнь на скромную пенсию тяготила некогда знаменитого актера, его угнетало забвение и постепенное угасание.

Когда Кононов заболел воспалением легких, он сам понимал, что шансов мало: денег на лекарства не хватало, а организм был истощен после череды болезней. 16 июля 2007 года артист ушел из жизни в реанимационной палате. Ему было шестьдесят семь лет.

Ранее портал «Киноафиша» писал про советские фильмы с любовными треугольниками.

Фото: Кадры из мультсериала «Утиные истории», сериала «Большая перемена», мультфильма «Кошелек или жизнь» (1952)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
