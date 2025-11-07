Что стало с Йеннифэр и зачем Вильгефорцу части мертвых магов: 5 вопросов, на которые Netflix не ответил в 4 сезоне «Ведьмака»

Финал четвёртого сезона «Ведьмака» оказался одним из самых обсуждаемых эпизодов года — и не только потому, что роль Геральта теперь исполняет Лиам Хемсворт. Netflix вновь закончил сезон на полуслове, оставив зрителей с целым ворохом вопросов.

Йеннифэр пропадает в портале, Цири оказывается в ловушке, Вильгефорц собирает человеческие органы, а император Нильфгаарда выпускает нечто, о чём лучше не знать за ужином. Разбираемся, какие загадки шоу пока не разгаданы.

Куда исчезла Йеннифэр после портала?

Магия — вещь капризная, особенно если пользоваться ею против воли Хаоса. В финале Йеннифэр (Аня Чалотра) решается на отчаянный шаг — использует портал Трисс, чтобы выследить Вильгефорца. Но портал нестабилен, и Йеннифэр оказывается втянутой в энергетический шторм. Последние кадры с ней — ослепляющий свет и крик.

Что это значит? Возможно, Йеннифэр перенеслась в другое измерение — или в другое время. Фанаты уже гадают: не станет ли она узницей мира, где живут эльфы Лары Доррен? Если так, то встреча с Цири может произойти не на поле битвы, а в параллельной реальности.

Зачем Вильгефорцу человеческие части тела?

Махеш Джаду и раньше выглядел угрожающе, но теперь его Вильгефорц перешёл все границы. В подземелье он собирает из трупов... коллекцию. Языки, глаза, руки — всё по каталогу. Причём делает это с комплиментами, будто художник, восхищающийся своей моделью.

Теория фанатов проста и пугающа: Вильгефорц пытается создать новое существо — гибрид мага и монстра, которое будет питаться хаосом и кровью Старших. Возможно, мы увидим прообраз того самого «Белого ужаса», о котором в книгах ходят легенды.

Кто такой Реджис — и можно ли ему доверять?

Появление Лоуренса Фишбёрна в роли травника выглядело как подарок фанатам, но всё оказалось сложнее. Его герой — не просто мудрец, а высший вампир, 400 лет проживший среди людей. Он философствует, лечит, помогает Геральту — и при этом спокойно держит раскалённое железо рукой.

Пока он больше похож на моральный компас для уставшего ведьмака, но в книгах Реджис — персонаж с тёмным прошлым и собственной повесткой. Вопрос в том, сколько времени он сможет сдерживать свою «вторую натуру» — и не станет ли его присутствие угрозой.

Что будет с Цири после резни Крыс?

Сцена, где охотник Бонарт расправляется с Крысами, — одна из самых жестоких во всей франшизе. Цири теряет почти всех друзей и оказывается связанной перед убийцей. Мы не видим, чем закончилась сцена — но крик и кровь говорят сами за себя.

Поклонники книг Сапковского знают: этот момент — пролог к превращению Цири в мстительницу, которая больше не прячется. Если Netflix пойдёт по оригиналу, в пятом сезоне мы увидим её в новом обличье — хладнокровной и почти неузнаваемой.

Что за чудовище выпустил император Эмгир?

Финал показал, что Белое Пламя не просто безумен — он готов на всё. Когда становится ясно, что настоящая Цири всё ещё на свободе, Эмхир приказывает освободить некое древнее создание. Мы не видим его, только слышим звук цепей и довольную улыбку императора.

Что это было? Возможно, тварь из Сферного соединения, способная охотиться на тех, кто владеет Старшей кровью. Или что-то, что связано с самим происхождением Цири. В любом случае, следующий сезон обещает стать самым мистическим — и, возможно, самым кровавым.

Пока Netflix молчит о дате выхода пятого сезона, фанатам остаётся гадать, кто из героев вернётся — и где окажется Геральт, когда всё это снова рухнет. Одно ясно: с каждой серией «Ведьмак» становится ближе к той бездне, о которой Сапковский писал без пощады и без иллюзий.

