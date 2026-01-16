Меню
Что стало с Гулем во 2 сезоне «Fallout»: пятая серия перевернула их отношения с Люси с ног на голову

16 января 2026 14:44
Кадр из сериала «Fallout»

Вселенная Fallout слишком любит жестокие иллюзии.

В пятой серии второго сезона Fallout сериал делает то, что умеет лучше всего: заставляет зрителя поверить в худшее. Если не готовы к спойлерам, лучше не читайте текст дальше.

Люси, до этого бывшая моральным якорем истории, собственноручно выбрасывает Гуля из окна — и кадр зависает так, будто мы только что стали свидетелями смерти одного из ключевых персонажей сезона.

Почему сцена выглядит как убийство — и именно поэтому настораживает

Люси действует не в аффекте, а осознанно. Это не случайный выстрел и не ошибка — это реакция на предательство. Она узнаёт, что весь путь до Нью-Вегаса был для Гуля лишь средством добраться до Хэнка, а она сама — удобным инструментом. Для героини, выросшей в убежище с чёткими этическими правилами, это удар по фундаменту мира. Силовой кулак здесь не просто оружие, а символ слома: Люси впервые выбирает насилие как ответ.

Но Fallout не убивает так просто

Если бы создатели действительно хотели попрощаться с Гулем, сцена выглядела бы иначе. Fallout — циничная, жёсткая, но очень последовательная вселенная. Здесь смерть либо окончательна и показана без двусмысленности, либо намеренно выглядит «слишком финальной», чтобы быть настоящей. Гуля пронзают, он падает, камера уходит — классический клиффхэнгер, знакомый по десяткам сериалов.

Регенерация — не фанатская теория, а правило мира

Гули во вселенной Fallout — не просто мутанты с кожей, пережившей худшее. Их ключевая особенность — способность выживать там, где человек давно бы умер. Ранения, которые выглядят смертельными, для них — отсроченная боль, но не приговор. Сериал уже не раз намекал, что тело гуля функционирует по другим законам. Прокол торса — серьёзно, но не фатально.

На самом деле это сцена не про смерть, а про Люси

Куда важнее не то, выжил ли Гуль, а кем стала Люси в этот момент. Она больше не «чистый» персонаж, не идеал из убежища. Она сделала выбор, за который сама себя ненавидит. И именно это роднит её с тем самым Гулем, от которого она только что попыталась избавиться. Fallout последовательно ведёт Люси к серой зоне — и эта сцена лишь точка невозврата.

Верим или нет?

Скорее всего, Купер Ховард вернётся — злой, ироничный, возможно, ещё более опасный. А вот прежней Люси уже не будет. И если сериал что-то и «убил» в пятой серии, то это не героя, а иллюзии о том, что в Пустоши можно остаться невинным.

