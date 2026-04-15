Киноафиша Статьи Что стало с Барсом в фильме «Твое сердце было разбито»: ответ можно узнать только из второй книги Анны Джейн

Что стало с Барсом в фильме «Твое сердце было разбито»: ответ можно узнать только из второй книги Анны Джейн

15 апреля 2026 19:35
Кадр из фильма «Твое сердце будет разбито»

Концовка оставила зрителей в тревоге и намекнула на продолжение истории.

Фильм «Твоё сердце будет разбито» по роману Анны Джейн завершился одной из самых обсуждаемых концовок. Зрители остались с тревожным вопросом: что на самом деле произошло с Димой Барсом и жив ли он.

Барс улетает и пропадает

В финале фильма Дима Барс вынужден срочно уехать вместе с отцом, у которого возникли серьёзные проблемы. Полина не успевает попрощаться с ним, а вскоре узнаёт страшную новость — самолёт, на котором летел Барс, потерпел крушение.

Для Полины это становится ударом. Девушка уверена, что Дима погиб, и пытается справиться с потерей.

Жизнь продолжается, но тревога остаётся

После исчезновения Барса Полина снова сталкивается с травлей. Одноклассницы начинают угрожать ей и её подруге Диларе. Однако конфликт заканчивается вмешательством полиции, и ситуация стабилизируется.

Вскоре Полина решает уехать к бабушке, чтобы пережить случившееся и начать новую жизнь.

Загадочная сцена в финале

Самый интригующий момент происходит в самом конце. Полина едет в поезде и смотрит в окно. В какой-то момент она замечает мужчину, который очень похож на Барса.

Фильм не даёт однозначного ответа — действительно ли это Дима или просто человек, похожий на него. Именно эта сцена намекает, что Барс может быть жив.

Что происходит в книге

В романе Анны Джейн «По осколкам твоего сердца» история получает продолжение. Полина несколько лет считает Барса погибшим, но позже выясняется, что авиакатастрофа была инсценирована.

Дима оказывается жив, а его исчезновение связано с криминальной историей и похищением. В финале книги герои снова встречаются.

Именно поэтому многие зрители уверены, что фильм намеренно оставляет открытую концовку — для возможного продолжения истории Полины и Барса.

Фото: Кадр из фильма «Твое сердце будет разбито»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
