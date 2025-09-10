Что смотрят по всему миру прямо в эту минуту: 5 сериалов, лидирующих в рейтинге Rotten Tomatoes

Стриминговые чарты снова лихорадит: новые премьеры бодро теснят старожилов, а громкие имена и рискованные проекты уверенно удерживают внимание зрителей.

В этой пятёрке лидеров по версии Rotten Tomatoes — и долгожданный спин-офф культового «Офиса», и космический ужас Ноа Хоули, и напряжённые детективные истории.

«Газета» (The Paper)

Первый сезон «Газеты» возглавил рейтинг — и неслучайно. Проект называют «потенциальным преемником «Офиса»: те же фирменные неловкие диалоги, искренняя вера в профессию, живые персонажи.

Да, шоу ещё шершавое и требует доработки, но комедийная динамика и харизма актёров делают его обязательным к просмотру.

«Чужой: Земля» (Alien: Earth)

Ноа Хоули не побоялся перенести мифологию ксеноморфов на ТВ — и результат впечатлил даже скептиков. «Чужой: Земля» балансирует между атмосферой фильмов Ридли Скотта и авторским стилем шоураннера «Фарго».

Мрачный визуал, постоянное ощущение угрозы и игра Сидни Чендлер и Тимоти Олифанта делают проект одним из самых обсуждаемых в sci-fi жанре последних лет.

«Задача» (The Assignment)

Марка Руффало редко увидишь на телевидении, но именно его присутствие сделало «Задачу» громким событием. Агент ФБР в пригороде Филадельфии возглавляет группу, которой предстоит столкнуться с системой, коррупцией и личными демонами.

Сериал держит в напряжении за счёт не только расследований, но и драмы героев.

«Список смертников: Тёмный волк» (The Terminal List: Dark Wolf)

Приквел к «Списку смертников» фокусируется на прошлом Бена Эдвардса. Тейлор Китч и Крис Пратт снова в строю, а к ним добавились Том Хоппер и Люк Хемсворт. Более личная и камерная история, чем оригинал, но с привычной смесью боевика и шпионских игр.

«Заложник» (Hostage)

Жюли Дельпи и Сюранн Джонс держат зрителей в заложниках на протяжении всей ограниченной серии. Триллер играет на нервах, выдавая один неожиданный поворот за другим. Критики оценили плотность сюжета и актёрские работы, зрители — не особо. Но именно это шоу стало тем самым «на любителя», которое обсуждают громче всех.

Пять проектов, пять разных жанров и настроений — от комедии о журналистах до космического ужаса. Но у них одно общее: именно они сегодня собирают самую большую аудиторию на стримингах.

Ранее мы писали: На Amazon Prime Video есть целая коллекция крутых криминальных сериалов: выбрали 5 лучших из них.