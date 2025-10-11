Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Что смотрит Елена Лядова, звезда «Измены» и «Тысяча "нет" и одно "да"»: 5 сериалов, которые вдохновляют одну из лучших актрис России

Что смотрит Елена Лядова, звезда «Измены» и «Тысяча "нет" и одно "да"»: 5 сериалов, которые вдохновляют одну из лучших актрис России

11 октября 2025 16:11
Кадр из сериала «Измены»

Личный топ, который знаменитость пересматривала не один раз.

Елена Лядова — актриса, которую зрители узнают сразу. Она умеет играть боль, гордость и безмолвие так, что в кадре даже пауза становится действием. Выпускница Щепкинского училища, десять лет служившая в труппе МТЮЗа, она давно вышла за рамки театра.

В её фильмографии — авторские шедевры и народные хиты: «Елена» и «Левиафан» Андрея Звягинцева, «Довлатов» Алексея Германа-младшего, «Космос как предчувствие» Алексея Учителя, «Батя», «Псих», «Измены», «Пепел». Осенью у актрисы сразу две премьеры — драма «Первый на Олимпе» и сериал «Тысяча „нет“ и одно „да“» на Wink, где она играет мать троих детей.

Лядова не любит анализировать свои роли — считает, что «возвращаться к прошлому патологично для здоровья». Но говорить о кино, о своих источниках вдохновения — другое дело. Для рубрики о любимых сериалах актриса поделилась тем, что действительно смотрит сама.

«Сопрано»

«Во-первых, это талантливо сделанный киносериал с прекрасными актёрскими работами и чудесным юмором. Во-вторых, для настоящих любителей криминальных саг это прекрасный материал для просмотра». Её подкупает точность характеров и то, как «Сопрано» показывает мир без фальши — с человеческими слабостями, тревогой и внутренними конфликтами.

«Острые козырьки»

«Ещё одна криминальная сага — мой любимый жанр в последнее время. Мне нравятся брутальные мужчины и их проблемы. Я и сама отчасти воин в душе, поэтому тяготею к такому материалу». Сериал, по словам актрисы, не просто о гангстерах — о выживании и достоинстве, о том, что каждый лидер несёт на себе груз войны.

«Твин Пикс»

Лядову всегда привлекал Линч. «Всегда завораживал своей мистичностью. Дэвид Линч непростой, и вот как раз яркий пример его творчества для тех, кто любит головоломки». Этот сериал она считает лучшей иллюстрацией того, как режиссёр работает с подсознанием зрителя.

«Малыш Кенкен»

Мини-сериал французского режиссёра Брюно Дюмона, где снимаются непрофессиональные актёры. «Он всегда производит вау-эффект. Низкий поклон ему за это умение работать с непрофи, которые в кадре выглядят лучше, чем настоящие артисты». Лядова признаётся, что её вдохновляет простота и честность европейского кино.

«Место встречи изменить нельзя»

Без советской классики, по её мнению, невозможно понять настоящую школу актёрской игры. «Прекрасный сериал о мужестве, правде и справедливости». Высоцкий и Конкин, говорит Лядова, задали ту самую планку, к которой ей самой всегда хотелось дотянуться.

Для Елены Лядовой кино — это не способ отвлечься, а форма жизни. И её подборка сериалов — тому подтверждение: всё настоящее, сильное и честное.

Также прочитайте: Пять новых сериалов Netflix, после которых обычные криминальные триллеры кажутся скучными: хочешь выключить, но уже не можешь

Фото: Кадр из сериала «Измены»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Тут не только «Наруто», «Магическая битва» и «Атака титанов»: 8 японских аниме с самыми высокими рейтингами в мире Тут не только «Наруто», «Магическая битва» и «Атака титанов»: 8 японских аниме с самыми высокими рейтингами в мире Читать дальше 11 октября 2025
Детектив и мистика в одном флаконе: 5 сериалов Netflix с высоким рейтингом на Rotten Tomatoes, от которых невозможно оторваться Детектив и мистика в одном флаконе: 5 сериалов Netflix с высоким рейтингом на Rotten Tomatoes, от которых невозможно оторваться Читать дальше 11 октября 2025
Считаете «Король Талсы» образцом криминальной драмы? Эти три сериала могут легко отвоевать такой статус Считаете «Король Талсы» образцом криминальной драмы? Эти три сериала могут легко отвоевать такой статус Читать дальше 11 октября 2025
До сих пор спорите с друзьями насчет финала «Острова проклятых»? Вот еще три фильма, где в конце будет оглушающий твист До сих пор спорите с друзьями насчет финала «Острова проклятых»? Вот еще три фильма, где в конце будет оглушающий твист Читать дальше 9 октября 2025
Даже в 16 такое не всем можно смотреть: 4 мультика, которые детям не стоит показывать — №1 от студии Миядзаки Даже в 16 такое не всем можно смотреть: 4 мультика, которые детям не стоит показывать — №1 от студии Миядзаки Читать дальше 8 октября 2025
5 фильмов Netflix, которые можно показать даже бабушкам и дедушкам: стыдно точно не будет 5 фильмов Netflix, которые можно показать даже бабушкам и дедушкам: стыдно точно не будет Читать дальше 8 октября 2025
На первом месте «Аркейн» с рейтингом 9: 5 современных мультсериалов, которые фанаты считают культовыми На первом месте «Аркейн» с рейтингом 9: 5 современных мультсериалов, которые фанаты считают культовыми Читать дальше 8 октября 2025
От «Крестного отца» до «Любви по правилам и без»: 7 фильмов с Дайан Китон, которые стоит пересмотреть сегодня От «Крестного отца» до «Любви по правилам и без»: 7 фильмов с Дайан Китон, которые стоит пересмотреть сегодня Читать дальше 12 октября 2025
7 фильмов по Стивену Кингу, которые оказались мрачнее его книг — и это не только «Сияние» 7 фильмов по Стивену Кингу, которые оказались мрачнее его книг — и это не только «Сияние» Читать дальше 12 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше