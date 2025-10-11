Что смотрит Елена Лядова, звезда «Измены» и «Тысяча "нет" и одно "да"»: 5 сериалов, которые вдохновляют одну из лучших актрис России

Елена Лядова — актриса, которую зрители узнают сразу. Она умеет играть боль, гордость и безмолвие так, что в кадре даже пауза становится действием. Выпускница Щепкинского училища, десять лет служившая в труппе МТЮЗа, она давно вышла за рамки театра.

В её фильмографии — авторские шедевры и народные хиты: «Елена» и «Левиафан» Андрея Звягинцева, «Довлатов» Алексея Германа-младшего, «Космос как предчувствие» Алексея Учителя, «Батя», «Псих», «Измены», «Пепел». Осенью у актрисы сразу две премьеры — драма «Первый на Олимпе» и сериал «Тысяча „нет“ и одно „да“» на Wink, где она играет мать троих детей.

Лядова не любит анализировать свои роли — считает, что «возвращаться к прошлому патологично для здоровья». Но говорить о кино, о своих источниках вдохновения — другое дело. Для рубрики о любимых сериалах актриса поделилась тем, что действительно смотрит сама.

«Сопрано»

«Во-первых, это талантливо сделанный киносериал с прекрасными актёрскими работами и чудесным юмором. Во-вторых, для настоящих любителей криминальных саг это прекрасный материал для просмотра». Её подкупает точность характеров и то, как «Сопрано» показывает мир без фальши — с человеческими слабостями, тревогой и внутренними конфликтами.

«Острые козырьки»

«Ещё одна криминальная сага — мой любимый жанр в последнее время. Мне нравятся брутальные мужчины и их проблемы. Я и сама отчасти воин в душе, поэтому тяготею к такому материалу». Сериал, по словам актрисы, не просто о гангстерах — о выживании и достоинстве, о том, что каждый лидер несёт на себе груз войны.

«Твин Пикс»

Лядову всегда привлекал Линч. «Всегда завораживал своей мистичностью. Дэвид Линч непростой, и вот как раз яркий пример его творчества для тех, кто любит головоломки». Этот сериал она считает лучшей иллюстрацией того, как режиссёр работает с подсознанием зрителя.

«Малыш Кенкен»

Мини-сериал французского режиссёра Брюно Дюмона, где снимаются непрофессиональные актёры. «Он всегда производит вау-эффект. Низкий поклон ему за это умение работать с непрофи, которые в кадре выглядят лучше, чем настоящие артисты». Лядова признаётся, что её вдохновляет простота и честность европейского кино.

«Место встречи изменить нельзя»

Без советской классики, по её мнению, невозможно понять настоящую школу актёрской игры. «Прекрасный сериал о мужестве, правде и справедливости». Высоцкий и Конкин, говорит Лядова, задали ту самую планку, к которой ей самой всегда хотелось дотянуться.

Для Елены Лядовой кино — это не способ отвлечься, а форма жизни. И её подборка сериалов — тому подтверждение: всё настоящее, сильное и честное.

