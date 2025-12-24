Что смотреть про Шилова после «Ментовских войн»: вся хронология франшизы со спин-оффами

Меню
24 декабря 2025 16:40
Кадр из сериала «Ментовские войны»

«Вселенная» не ограничилась одним сериалом.

Многие поклонники жанра с грустью вспоминают эпоху масштабных полицейских историй, подобных «Убойной силе». Сегодня, по их мнению, такие глубокие и многогранные проекты появляются редко, уступив место формальным историям.

Однако из этого правила есть яркое исключение. «Ментовские войны» доказали, что по-настоящему сильная история способна не только прожить долгую жизнь на экране, но и породить целую киновселенную.

Сериал

Проект «Ментовские войны» стал уникальным долгожителем, выдержав 11 полноценных сезонов. Его особая атмосфера родилась из сотрудничества бывшего оперативника и криминального журналиста, что на старте подарило сюжетам редкую для жанра достоверность. Позже, когда к созданию сценариев подключилась профессиональная команда, некоторые зрители отметили изменение тона. Но даже в этом случае сериал сохранял свою самобытность.

Центром повествования стал образ оперативника Романа Шилова — человека принципов, готового ради правосудия идти до конца. На протяжении 164 серий зрители погружались в сложный мир петербургского уголовного розыска.

Кадр из сериала «Ментовские войны»

Спин-оффы

История «Ментовских войн» оказалась настолько востребованной, что перешагнула границы одного сериала. Любимые герои и актёры, включая харизматичного Александра Устюгова, продолжили свои истории в пяти полнометражных фильмах.

Все началось с картины «Ментовские войны. Эпилог», которая подхватила сюжет после событий четвёртого сезона и плавно перетекла в «Отдельное поручение». Параллельно с ним на экраны вышла лента «Просто Джексон», раскрывающая одну из второстепенных линий.

Дальнейшее развитие вселенная получила в фильмах «Моя фамилия Шилов», затрагивающем последствия седьмого сезона, и «Апостол. Отцовский инстинкт» который, по задумке авторов, стал своеобразным продолжением пятого сезона.

Ранее портал «Киноафиша» писал, кого Тихон Жизневский играл в «Ментовских войнах».

Фото: Кадры из сериала «Ментовские войны»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
