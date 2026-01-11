Что смотреть после «Оно: Добро пожаловать в Дерри»: 5 сериалов, где зло прикидывается привычкой

Пять проектов, которые продолжают разговор со Стивеном Кингом на той же территории.

Закончив просмотр сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри», многие зрители ловят себя на особенном послевкусии.

История по мотивам романа Стивена Кинга показала, как маленький американский город годами живет рядом с чем-то тревожным и предпочитает этого не замечать. Если хочется продолжить погружение в похожие миры, вот проверенные варианты.

«Буря столетия»

Мини-сериал «Буря столетия» (1999) словно создан для тех, кто полюбил Дерри. Действие разворачивается в крохотном островном городке в штате Мэн.

Мощная снежная буря отрезает жителей от большой земли, а вместе с метелью появляется загадочный чужак. Он не пугает напрямую — он вынуждает людей сделать коллективный выбор, который навсегда меняет их жизнь.

Кинг здесь выступил автором оригинального сценария, поэтому ритм истории удивительно точен и коварен.

«Салемские вампиры»

«Салемские вампиры» (1979) — классическая телевизионная экранизация романа «Жребий».

Писатель Бен Мирс возвращается в родной город Салемс-Лот, и почти сразу привычный порядок начинает расползаться по швам.

На улицах становится меньше прохожих, соседи делаются нервозными и подозрительными, а дети раньше взрослых понимают, что происходит. Это один из самых влиятельных проектов по Кингу старой школы.

«Касл-Рок»

Сериал «Касл-Рок» (2018) не пересказывает книгу, а собирает вселенную Кинга из знакомых деталей и мотивов.

Маленький город превращается в центр необъяснимых событий, и зритель наблюдает, как жителям удобнее молчать, чем задавать вопросы.

Здесь много тонкой психологической игры, узнаваемых персонажей и перекличек с другими историями автора. Отличная возможность увидеть, как работает кинговская мифология в современном формате.

«История Лизи»

«История Лизи» (2021) — драматическая и очень личная экранизация одноименного романа. Вдова знаменитого писателя пытается разобраться с его наследием и обнаруживает, что за внешне спокойной жизнью мужа скрывался целый мир тайн.

Проект получил высокие оценки критиков за атмосферу и актерскую игру Джулианны Мур. Здесь зло проявляется не криком, а памятью, любовью и уязвимостью главной героини.

«Институт»

Наконец, «Институт» (2025) по роману Кинга 2019 года предлагает историю о месте, где детей с необычными способностями используют как ресурс для государственных целей.

Мальчик просыпается в закрытом учреждении и постепенно понимает правила, по которым живет этот страшный дом. Для поклонников «Оно» параллели очевидны: снова взрослые структуры, снова тихое принятие недопустимого и ощущение, что нормальность может оказаться лишь удобной маской.

